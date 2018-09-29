KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanının dimdik duruşunu gördünüz. İşte bu tarihe iz düşecek bir iş. Dimdik duran, gerçekleri haykıran bir Cumhurbaşkanı. Allah'a şükürler olsun." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve fitne odaklarının bir an olsun durmadığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde Cizre'ye gittiğinde buradaki vatandaşlarla sık sık bir araya geldiğini anlatan Özhaseki, burada hep gerçekleri dile getirmeye çalıştığını belirtti.

"PKK kim tarafından kurulmuş, FETÖ'yü kim kurmuş, desteklemiş her şey anlaşıldı artık." diyen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Cizre'de bir otel açılışında 50 metre aşağıda tel örgü vardı, öbür taraf Suriye. Şimdi o tel örgünün öbür tarafında ABD var. Dedim ki, 'Niye burada ABD, ne işi var, sizinle akrabalığı mı var?' Sizin çocukların eline silah verip dağa gönderiyorlar. Terörist oluyorlar, sonra da öldürülüyorlar. 'Bu ABD'liler bizim çocukların eline niye silah veriyor' diye niye sormuyorsunuz. 'Herhalde bu Bakan bilmiyor, biz özgürlük için buradayız, ABD de bunun için burada. ABD özgürlüğü geliştirecek, demokrasiyi geliştirecek' böyle mi diyorsunuz. Vallahi de billahi de ABD size günahlarını bile vermez, bitlerini, pirelerini vermezler size. Suriyeli 3 milyon mülteci buraya doğru geldi, Avrupa'ya gidecekti, tel örgüler çektiler. Fransa'da mültecilere su bile vermiyorlar."

Özhaseki, "Üç çapulcuya böldürüp, 'oraları alın götürün sizin olsun' diyemeyiz. Onların büyük hesapları karşısında şaşkın vaziyette iki büklüm duramayız. Onların hesaplarını bozarak devam edeceğiz, bozuyoruz da zaten. Şimdi oraya huzur geldi, barış geldi. Yine aynı ülkenin kucağında tuttuğu, beslediği terör örgütü liderinin uzantılarının bu ülkede 45 yıl önce başlattığı ve ihtilal denemesi yaptığı adamların da cezasını verdik." diye konuştu.

Terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi geliştirmeye devam ettiklerini dile getiren Özhaseki, "Döviz üzerinde oynamaya başladılar. Aslında bu ekonomik olarak boğma iki yıldır devam ediyor, yeni değil. Ama onun da altından kalkıyoruz. Bugünler de geçecek, her şey düzlüğe çıkacak inşallah. Önemli olan moral bozmadan önümüze bakmak, yatırım yapacaksak yapmak. Çünkü bizim gidecek de yatırım yapacak da başka bir yerimiz yok. Bize sahip çıkacak kimse de yok." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD ve Avrupa temaslarına da değinen Özhaseki, devlet başkanlarıyla görüşmelerinde Erdoğan'ın zalimlere gerçekleri nasıl haykırdığını, herkesin gördüğünü söyledi.

Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanının dimdik duruşunu gördünüz. İşte bu tarihe iz düşecek bir iş. Rahmetli Ecevit'in gidip üç kuruş için ayakta iki büklüm durduğu manzara içimden hiç silinmedi, iç yaralayıcıydı. El pençe divan duran bir Başbakan. Bugün dimdik duran, gerçekleri haykıran bir Cumhurbaşkanı. Allah'a şükürler olsun." dedi.

Konuşmaların ardından 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı.

Özhaseki, töreninin ardından İncesu ilçesinde toplu açılış törenine ve Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan Kocasinan Akademi Erkilet Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı.