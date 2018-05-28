ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dijital çağı yakalamak zorundayız. Daha çok çalışmak, daha çok üretmek, katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. Eğer çabalarımızı bu alana yoğunlaştırabilirsek Türkiye çok farklı Türkiye olur, bölgesinin lideri olur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde düzenlediği iftar programında sivil toplum kuruluşları, Esnaf Odalarının başkanları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Kılıçdaroğlu, ramazanın bereket, sevgi ve barış ayı olduğunu belirterek bütün gün ve aylarda bu duyguların egemen olmasını temenni etti.

Dünyada sorunlu olmayan hiçbir ülke, aile ve kişinin olmadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, Türkiye'de de hoşgörünün değil, kavga ve sert söylemlerin egemen olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin en azından bu ramazan sürecinde bu atmosferden çıkması lazım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, gelecek yüzyılda dünyada ve Türkiye'de neler yaşanacağının planlanması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Biz 21. yüzyıldayız ve dijital çağı yakalamak zorundayız. Daha çok çalışmak, daha çok üretmek, katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. Eğer çabalarımızı bu alana yoğunlaştırabilirsek Türkiye çok farklı Türkiye olur, bölgesinin lideri olur. Kafkaslar'da, Ortadoğu'da, Balkanlar'da güçlü bir Türkiye olur. Başkalarının ürettiği teknolojik ürünleri tüketirseniz ve siz üretmezseniz sadece gelişmiş ülkelerin, katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin tüketicisi konumuna gelirsiniz."

- "Keşfedilmemiş alanlarda çalışmak zorunda kalacaklar"

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) son verilerine göre, bugün okuyan insanların yüzde 65'inin iş yaşamına katıldığında öğrendikleri bilginin yüzde 65'inin yok olacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Henüz bugün keşfedilmemiş alanlarda çalışmak zorunda kalacaklar. Bu kadar hızlı bir değişim var dünyada. Acaba bizim siyasetçiler bunun ne kadar farkında? Beni endişelendiren temel nokta bu. Bizim bürokrasimiz ne kadar bunun farkında? Dünyadaki bu hızlı değişimin ne kadar farkında? Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun farkında olan, öncelikle farkında olan bu ülkenin iş dünyasının insanları. Çünkü onlar dünyayı görüyorlar, üretiyorlar, mücadele ediyorlar. Bir şeyleri yakalamız lazım. Bir şeyleri üretmemiz lazım. Daha çok çalışmak, bilgiyi üretmek ve onu elle tutulur metaya dönüştürmek lazım."

Programa Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.

