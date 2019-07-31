Destici'den Türk-İş'e ziyaret

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Merkez Bankası, enflasyonun yüzde 14 olduğunu dile getirdi. Türk-İş'in talebi de yüzde 15 olarak görülüyor. Bu talep, gayet makul. Basına yansıyan 6+4 teklifi, Türkiye gerçeklerinden uzak görünüyor. İşçilerin hak ettiklerini alması, enflasyonun üzerinde bir artışın teklif edilmesini gerektirir. Bayramdan önce bir anlaşmaya varılarak işçilerimize müjde verilmesini bekliyoruz." dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret eden Destici, Türk-İş'in 67'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Destici, Türk-İş'i Türkiye'nin öncü sendikası olarak gördüklerini belirterek, "Türk-İş, devletin varlığı ve ülkenin bütünlüğü, demokrasinin devamı noktasında her zaman katkı verdi. Hepimizin önceliği devletin varlığı ve milletin istiklali ve istikbalidir. Türk-İş, bu konuda misyonunu devam ettirmektedir." diye konuştu.

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemelerde, işçi sendikalarının onayı olmadan değişikliğe gidilmemesi gerektiğini savunan Destici, devam eden toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Merkez Bankası, enflasyonun yüzde 14 olduğunu dile getirdi. Türk-İş'in talebi de yüzde 15 olarak görülüyor. Bu talep, gayet makul. Basına yansıyan 6+4 teklifi, Türkiye gerçeklerinden uzak görünüyor. İşçilerin hak ettiklerini alması, enflasyonun üzerinde bir artışın teklif edilmesini gerektirir. Bayramdan önce bir anlaşmaya varılarak işçilerimize müjde verilmesini bekliyoruz."

Ergun Atalay da konuşmasında, Destici'ye ziyareti için teşekkür etti.

Türk-İş'in "Türkiye varsa biz varız" ilkesiyle çalışmalarını yürüttüğünü anlatan Atalay, "Biz, bu doğrultuda bir topluluğuz. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olarak Türkiye'den yanayız." dedi.