KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Şimdi elhamdülillah TBMM kürsüsünde konuşan CHP'li temsilciler, samimiyetle söylüyorum benden iyi hadis, ayet biliyorlar. Gıpta ediyorum. Demek ki irtica ölmüş." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Elitaş, seçim çalışmalarını Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi'ni ziyaret ederek, sürdürdü.

Elitaş, Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçtiğini ve bu dönemeçte herkese önemli görevler düştüğünü belirtti.

CHP'li vekilleri eleştiren Elitaş, şunları kaydetti:

"Bir ibadet anında hileye başvurulur mu? Allah aşkına mübarek gün. Şimdi elhamdülillah TBMM meclis kürsüsünde konuşan CHP'li temsilciler, samimiyetle söylüyorum benden iyi hadis, ayet biliyorlar. Gıpta ediyorum. Demek ki irtica ölmüş. İrticanın hortlaması yok. Gerçekten az zamanda çok büyük işler yapmışız. Hamdolsun bunu AK Parti iktidarı yaptı. Manevi dünyaları ile barıştıklarını hissediyorum."

Elitaş, AK Parti'nin 16 yılda önüne konulan bütün engellemelere rağmen sağlam bir iradeyle Türkiye'yi belirli bir noktaya getirdiğini vurguladı.

- "Millet iradesinin önüne geçemediler"

24 Haziran'dan itibaren Türkiye'nin yeni bir şahlanış sürecine gireceğini vurgulayan Elitaş, şu görüşlerini paylaştı:

"Fetullah'ın elemanları elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Topla tankla yıkamadıkları şeyi başka bir şeyle yok etmeye çalışıyorlar. Millet iradesinin önüne geçemediler. Ekonomik krizi tetiklemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ramazanda vatandaşın aklını çelmeye çalışıyorlar ama başaramayacaklar. Bundan önceki dönemde Türkiye'nin birinci sorunu denildiğinde terör deniliyordu. Şimdi ise ekonomi deniliyor. Ne oldu, bir ay içerisinde doların yüzde 25 artmasına neden olan ne idi? İşte yabancı sermayeyi kaçırıp, ülkeyi birtakım elitlerin yönetmesini isteyenlere 24 Haziran'da bir mesaj vermemiz lazım."