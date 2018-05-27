"DEAŞ'la mücadele eden en önemli ülke Türkiye"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör örgütü DEAŞ'a karşı en etkin mücadeleyi Türkiye'nin verdiğini söyledi.

MHP Kayseri İl Başkanlığını ziyaret eden Özhaseki, bugün özellikle Türkiye'nin geleceği hakkında uzunca bir süredir fikir birliği içerisinde oldukları, ittifaka birlikte adım attıkları, ülkenin en önemli partilerden biri olan Milliyetçi Hareket Partisini ziyaret ettiklerini ifade etti.

Allah'tan, düşünce dünyasındaki bu birlikteliği eylem birlikteliğine dönüştürmesini dileyen Özhaseki, içinde bulundukları seçim ortamının sıradan olmadığını belirtti.

Özhaseki, şunları söyledi:

"Seçimler hakikaten adil ve tarafsız bir ortamda gayet nezih bir ortamda, yıllardır yapılıyor. Ancak bu seçimin diğer seçimlerden çok daha farklı bir tarafı var. Farklı tarafı da Türkiye belki de 30-40 yıldır, belki de daha fazladır yurt içinden ve yurt dışından yapılan birtakım tahripler, çabalar neticesinde kendini demokratik ortamlarda gizleyerek veya demokrasinin nimetlerinden istifade ederek bugünlere kadar gelmiş olan şer cephelerinin iyice belli olmasıyla gerçek yüzlerinin ortaya çıkarılmasıyla bir tehditle karşı karşıya. Bu tehdit, geçtiğimiz dönemlerde çok bariz değildi ve gözükmüyordu ama şu geldiğimiz ortamda tüm yaşadıklarımızdan sonra neredeyse bütün millet hak verir ki Türkiye, bir beka sorunuyla ve meselesiyle karşı karşıyadır."

PKK terör örgütüyle 40 yıldır mücadele edildiğini vurgulayan Özhaseki, terör örgütünün son üç yıldır yaptıklarına değindi.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"Çukurlar kazarak, kibarlaştırılmış ismiyle 'öz yönetim' ama gerçek, çıplak tarafıyla bağımsızlık ilanı. Bunu gerçekleştirmeye çalıştılar. Kandırılmış militanların ellerine silah verip, o çukurların arkasına dizdiler. Bu tehlike bertaraf oldu. Hamdolsun ülke olarak büyük bir ciddiyet ile üzerine gittik. Sonra da yurt dışında Afrin harekatı yürüttük. Fırat Kalkanı gibi harekatlarla da büyük darbeler vuruldu. Ondan sonra da zaten aynı harekat devam etti. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki bu tehdit bitene kadar bu teröristler tamamen sona erene kadar bu mücadele sürecek. Türkiye'nin birinci meselesi olarak önümüzde duruyor."

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın da ülkenin başına bela olduğunu aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Su gibi, döküldüğü her yerden deliklere akarak giden, her ortamı değerlendiren bir yapı var. Din tarafından yaklaştılar, din tarafından yaklaşınca muhafazakar olan şehirlerde daha çok yüz buldular. 15 Temmuz'da gördük ki daha önceden şüphelerimiz vardı ama çok netleşmiş değildi, 15 Temmuz'dan sonraki birtakım itiraflarla, ifadelerle çok net olarak ortaya çıktı ki bunlar da PKK'yı besleyen aynı kaynaklardan besleniyormuş. Onu besleyenler de aynıymış. Bunları da bir gün için bekletmişler ve onlar da çirkin yüzlerini ortaya koyunca bir başka tehlike ile karşı karşıya kaldığımızı anladık." dedi.

Türkiye'nin, terör örgütlerine karşı mücadelesinde DEAŞ'ın da yer aldığını kaydeden Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın, ara ara ülkemiz suçlanıyor ama DEAŞ'la mücadele eden en önemli ülke Türkiye. Bir taraftan yurt dışından bir taraftan yurt içinden böyle bir bela var, gerçek yüzlerini ortaya koyup bu milletin istiklaline, istikbaline göz dikince bu işin basit bir seçim meselesi olmadığını biz çok önceden anladık. Özellikle de burada hepinizin huzurunda teşekkür ediyoruz. Devlet Bey'in de bu konudaki hassasiyeti, anlayışı, öngörüsüyle bir araya geldik. Bu konular üzerinde zaten anlaşırdık. Geriye kalan hakikaten teferruat. Onun dışında bütün meseleler hakikaten teferruat. Mesele bayrak meselesiyse, ezan meselesiyse bunun dışında kalan ne varsa hepsi teferruata giriyor adeta. O yüzden biz bu birliktelikte sonuna kadar inşallah birlikte hareket edeceğiz. Bu ülkeyi güçlü ülke yapma, dışarıya asla muhtaç etmeme, müdanasız kılma, bu kötülüklere karşı da beraberce göğsümüzü siper etme noktasında da zaten hareketimiz devam edecek."

MHP İl Başkanı Serkan Tok da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerinin ittifaka uygun davranıp 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçtirip, karşıdaki grubun ülkeye verebilecekleri zararın en az seviyeye indirilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

Bakan Özhaseki'ye ziyaretinde, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü de eşlik etti.