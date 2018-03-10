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Davutoğlu, Ereğli'yi ziyaret etti

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya'nın Ereğli ilçesini ziyaret etti.Davutoğlu ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'yı, ilçe girişinde Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti...

10 Mart 2018 Cumartesi 13:49
Davutoğlu, Ereğli'yi ziyaret etti
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KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya'nın Ereğli ilçesini ziyaret etti.

Davutoğlu ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'yı, ilçe girişinde Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı Abdulkadir Düzen, partililer ve vatandaşlar karşıladı.

Partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden Davutoğlu, daha sonra Ereğli Belediye Başkanı Özgüven'i makamında ziyaret ederek çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Partililer ile bir araya gelmek üzere Ereğli Belediyesi Bolkar Düğün Salonuna geçen Davutoğlu, burada partililere hitap etti.

Davutoğlu, "Görüyorum ki Ereğli beni özlemiş, ben de sizleri özledim. AK Parti iktidarları döneminde Ereğli'ye vaat edilen tüm projeler gerçekleşti." diye konuştu.

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AK Parti Konya Milletvekili DavutoğluEreğli'de
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