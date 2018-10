Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Münbiç'te oyalama taktiğinin büyüyen bir sorun olmaya başladığını belirterek, "Münbiç yol haritasının biran önce hayata geçirilmesi gerekiyor." dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği New York ve Almanya ziyaretinde dörtlü zirve olarak planlanan toplantının alt yapısının oluştuğunu aktaran Kalın, Erdoğan'ın bu konuda yaptığı görüşmeleri hatırlattı.

Şu anda tarihler üzerinde çalıştıklarını belirten Kalın, "Bu ayın içinde umarım ya da Kasım ayı başında bu toplantıyı yapacağız, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye'de. Tabii ki gündem Suriye ağırlıklı, İdlib mutabakatı, göç meselesi olacak ama diğer konuları da çalışacağız. Amacımız bu dörtlü zirveden hem Suriye halkına hem de bölgeye katkı sağlayacak bir takım somut çıktıların elde edilmesi." diye konuştu.

Kalın, Irak'ta yaşanan siyasi gelişmelerin de toplantıda görüşüldüğünü vurgulayarak, Cumhurbaşkanı seçilen Berhem Salih'in Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini hatırlatıp, tebriklerini iletti.

Ülkede hükümeti kurma sürecinin başladığını ve bu görevin de Adil Abdulmehdi'ye verildiğini aktaran Kalın, Abdülmehdi'ye de hükümeti kurma noktasında başarılar diledi.

Kalın, Irak'ın toprak bütünlüğünün, güvenliğinin, siyasi birliğinin sağlanması, etnik ve mezhebi zenginliğinin hükümet politikalarına yansıtılması, özellikle de Türkiye ile ilgili güvenlik sorunlarının çözülmesi noktasında da Salih ve Abdülmehdi'nin Türkiye ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yakın çalışacaklarına inandıklarını belirterek, "Biz de Türkiye olarak onlara bu süreçte her tür desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz." dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Basketbol Kupası maçının bu akşam oynanacağını hatırlatan Kalın, iki takıma da başarılar diledi.

Kalın, Uluslararası bir spor müsabakası olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ise 9 Ekim'de Konya'dan başlayacağını, Akdeniz, Ege ve son olarak İstanbul'da sona ereceğini kaydetti.

- "Biz artık bunun durmasını istiyoruz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kalın, "Münbiç'teki son durum nedir? Yavaş mı ilerliyor süreç? Hızlandırılmasına yönelik bir talep söz konusu mu? Ortak devriyeler ne zaman başlayacak?" şeklindeki bir soruya ise Münbiç yol haritası hazırlandığında 90 günlük bir takvim ilan edilmesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Bu konuda birtakım "oyalama taktikleri"nin devreye girdiğini üzülerek gördüklerini belirten Kalın, "Bizim her düzeyde Amerikalı mevkidaşlarımıza söylediğimiz, artık bu oyalama taktiklerinin bir kenara bırakılması ve Münbiç yol haritasının planlandığı şekilde hayata geçirilmesi. Şimdi normalde bu eğiticilerin eğitilmesi, ondan sonra sahadakilerin eğitilmesi, ondan sonra ortak devriye süreçlerinin aslında çok önceden tamamlanmış olması gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Bir tarih açıkladıklarında şu veya bu gerekçeyle birtakım gecikmeler ve ertelemeler yaşandığına dikkati çeken Kalın, bu yüzden tarih veremediklerini söyledi.

Bunun normalde çok önceden tamamlanması gereken bir süreç olduğuna işaret eden Kalın, şöyle devam etti:

"Dediğim gibi, şu veya bu gerekçeyle bu tarihler hep öteleniyor. Biz artık bunun durmasını istiyoruz. Yani orada madem terör örgütüne karşı bir ortak güvenlik çalışması yapacağız; ortak devriyedir, bölgenin güvenlik altına alınmasıdır, Münbiçlilerin kendi şehirlerine dönmesinin bir an önce sağlanmasıdır, hedefler bunlar. Öyleyse bunu bir an önce yapalım, daha fazla geciktirmenin bizim açımızdan hiç izah edilir bir tarafı söz konusu değil. Dolayısıyla bizim beklentimiz, ilgili birimlerimiz, Milli Savunma Bakanlığımız özellikle bu konuyu muhataplarıyla her gün konuşuyorlar ama bu oyalama taktiği gerçekten büyüyen bir sorun olmaya başladı. Buradan tekrar bu mesajı vermek istiyorum. Yani her düzeyde artık bu Münbiç yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor."

- "DEAŞ'la mücadele diye bir gerekçe bir bahane kalmamıştır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fırat'ın doğusu konusunda önümüzdeki günlerde bir operasyonun yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Mesele sadece PYD/YPG'nin Fırat'ın doğusuna geçmesi meselesi değil, ondan sonra ne olacağıyla ilgili de bizim zihnimiz net aslında. Yani terör örgütünün her unsuruna karşı Suriye sahasında biz kendi ulusal güvenliğimizi garanti altına alacak adımları her an atarız, geçmişte attığımız gibi. Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de başka yerlerde olduğu gibi Cerablus'da El Bab'da ve diğer yerlerde. Bizim tabii ki beklentimiz Amerikan yönetiminin PYD ve YPG'ye verdiği bu desteği artık sonlandırmasıdır. DEAŞ'la mücadele diye bir gerekçe bir bahane kalmamıştır. Başka gerekçelerle Amerikan devletinin yeni bir politikayla yeni bir politik değerlendirmeyle Suriye'de kalmak istediğini biliyoruz. Özellikle İran'a karşı orada bir askeri mevcudiyetini bulundurmak istediğini biz biliyoruz ama bunun bu gerekçeyle yağılması halinde bölgedeki gerginlikleri nasıl tırmandıracağını da biz açıkça görüyoruz. Dolayısıyla burada terörle mücadele öncelikli hedef ise buna yoğunlaşmamız gerekir bizim bu nedir? PKK'nın Suriye kolu olan PYD ve YPG'ye karşıdır. Elbette DEAŞ'ın kalan bütün unsurlarına karşı kalıcı bir zaferin elde edilmesidir. Bizim burada en ufak bir tereddütümüz yok, tam tersine biz DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye'den Irak'tan bizim sınırlarımızdan, başka yerlerden temizlenmesi için bugüne kadar üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

- "Oldu bittilere izin vermemiz elbette mümkün değil"

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

"Bunu gölgeleyecek, bunu sekteye uğratacak bir takım politik tasarruflar, tedbirler, destekler, başka planlar herkesi zora sokar. Bizim de beklentimiz hem Cenevre hem de Astana süreçleri bağlamında Anayasa Komisyonunun çalışmalarını bir an önce tamamlaması ve bir seçim sürecinin artık gündeme alınması. Bu süreçte oldu bittilere izin vermemiz elbette mümkün değil. Bunu arka kapıdan dolaştırıp, önümüze başka şekilde koymaya çalışanlar olursa Türkiye'nin tavrının o konuda çok net olacağını bir kez daha ifade etmek isterim."

(Sürecek)