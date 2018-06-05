"Cumhurbaşkanımıza daha fazla sahip çıkın"

NİĞDE (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "24 Haziran çok kritik bir seçim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yani yeni sistemin iyi çalışması için ilk seçimdir. O yüzden Cumhurbaşkanımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkın." dedi.

Arslan, çeşitli inceleme ve programlara katılmak için geldiği Niğde'de, vefat eden eski AK Parti Niğde İl Başkanı Muzaffer Şahiner'in ailesini ziyaret ederek, eşi Canan ve babası Mustafa Şahiner'e başsağlığı diledi.

Daha sonra AK Parti Bor seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Arslan, partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimlerin önemine dikkati çeken Arslan, Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 yıldır her zaman güçlü olduğunu bundan sonra da güçlü olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O güçlü oldukça, onun yol arkadaşları güçlü oldukça, bu memlekete güçlü bir şekilde hizmet geldikçe, bu memleket büyükçe birileri bundan rahatsız oluyor. Önce dış güçler rahatsız oluyor. Niye? Çünkü Türkiye büyüyünce onun lideri 'Dünya 5'ten büyüktür.' dediğinde dünyada kabul görüyor. Başkaları da söylüyordu ama kabul görmüyordu. Dünya bundan rahatsız, bir. Türkiye büyüyüp güçlenip dünyanın ekonomisinden pay alınca onların bugüne kadar kendi aralarında paylaştıkları pasta küçülüyor, onun için rahatsız oluyorlar, iki. İşte bunun için Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin ve milletinin kutlu yürüyüşünün önünü kesmek için yapmadıkları, oynamadıkları oyun, kurmadık tezgah kalmadı."

Bakan Arslan, en son 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca kudurmaya devam ettiklerini belirterek, "Diyorlar ki oyunu, hainliği daha büyük oynayacağız. Siz de şahitsiniz hainlikleri her gün biraz daha büyüyor. İşte onun için bizim 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın elini çok güçlü kılmamız lazım." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin çok güçlü şekilde kurulması ve ilk defa uygulamaya geçeceği için de başarılı olması gerektiğini dile getiren Arslan, aynı zamanda mecliste de aynı şekilde güçlü olunması gerektiğini vurguladı.

Arslan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin vatandaşın oylarıyla 24 Haziran'da kurulacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Gensoru yok, güven oylaması yok, o yok, bu yok. Direkt hizmet. Kestirme, hızlı bir şekilde oyalanmadan, ona buna gitmeden Cumhurbaşkanının liderliğinde hükümet olunacak, yani yürütme de pratik bir şekilde çalışacak ve Allah'ın izniyle bu ülkenin kalkınma hamlesi aynen devam edecek. 24 Haziran çok kritik bir seçim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yani yeni sistemin iyi çalışması için ilk seçimdir. O yüzden Cumhurbaşkanımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkın. O taş üstüne taş koyan, bu memleketi ileri taşıyan dünya lideri adayımız. O diğer adaylar gibi sadece boş laf söylemek değil iş yapmak için adayımız. Allah'ın izniyle sizinle onu çok güçlü bir şekilde tekrar cumhurbaşkanı yapacağız."

- Halisdemir'in kabrine ziyaret

Arslan daha sonra, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek, dua okudu.