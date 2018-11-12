Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mevkidaşı Tareck El Aissami'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişte karşıladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve El Aissami baş başa görüştü, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.

Görüşmede, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Venezuela Ekonomi ve Finans Bakanı Simon Zerpa ve ilgili bürokratlar da hazır bulundu.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde Venezuela'ya gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları ele alındı.

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