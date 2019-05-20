Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ukrayna'da

KİEV (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna'da ikamet eden Türk sivil toplumu ve iş dünyası temsilcilerini kabul etti.

Oktay, Ukrayna temasları kapsamında Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği rezidansında Türk sivil toplumu ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, inşaat, tarım, imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanları, talep ve sorunlarını dile getirdi.

İş insanlarının talep ve sorunlarının Ukrayna makamlarına en üst seviyede ileteceklerini aktaran Oktay, Türkiye ve Ukrayna arasındaki yaklaşık 6 milyar dolar olan ticaret hacminin önümüzdeki dönemde 10 milyar dolara çıkarılması konusunda kararlı olduklarını kaydetti.