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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC İçişleri Bakanı Baybars'ı kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 1 saat sürdü.

Politika 05.12.2019, 17:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC İçişleri Bakanı Baybars'ı kabul etti
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 1 saat sürdü.



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