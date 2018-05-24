Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi

KIRŞEHİR (AA) - İyi Parti Kırşehir İl Başkanlığınca milletvekili adayları tanıtıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda Kırşehir 1. sıra milletvekili adayı Hakan Ünser ile 2. sıra adayı Asaf Kayaoğlu tanıtıldı.

İl Başkanı Müfit Göçen, toplantıda yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener'in kazanacağını iddia ederek, Meclis'te de milletvekillerinin büyük kısmını alacaklarını savundu.

Kırşehir'in sorunlarını giderecek projeler hazırladıklarını ifade eden Göçen, başarılı bir sonuç almayı hedeflediklerini kaydetti.

Milletvekili adayı Hakan Ünser de Kırşehir'in Türk siyasetinde uzun zamandır varlığını hissettiremediğini, bunun en büyük sebebininse kendine layık etkili siyasetçiler çıkaramaması olduğunu ileri sürdü.

Aday Asaf Kayaoğlu da Kırşehir'in çok önemli sorunları ve eksiklikleri olduğunu, yapacakları çalışmalarla bunların çözüme kavuşacağını ve milletvekili seçimlerinden başarıyla çıkacaklarını dile getirdi.

Toplantıya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.