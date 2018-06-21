Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

KONYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Konya'nın Seydişehir ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Tüfekci, seçimler için sanayi bölgesindeki esnaftan destek istedi.

Tüfekci, ziyaretlerde, sanayici ve iş adamının en çok yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacı olduğunu bildiklerini ifade ederek, bu ihtiyacı gidermek ve ülkeyi sanayi toplumu haline getirmek için mesleki ve teknik eğitim alanında devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin imalat sanayisini ikiye katlamak istediklerini anlatan Tüfekci, "Bunun için çok güzel bir program hazırladık. Seydişehir'in bir sanayi potansiyeli, kapasitesi var. İnşallah gelecek dönemde uygulamalarımızla bunu ikiye katlayacağız." dedi.