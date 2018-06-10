Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine doğru

KONYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, seçim çalışmaları kapsamında Seydişehir’in Çavuş Mahallesi'ni ziyaret etti.

Tüfekci, burada yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın Türkiye’nin geleceği olduğunu belirtti.

Cumhur ittifakına neden oy verilmesi gerektiğini anlatan Tüfekci, şöyle konuştu:

"Türkiye önemli bir eşiğin arifesinde. Türkiye’ye karşı yapılan saldırıları hep birlikte görüyoruz. Türkiye artık dünyanın gündeminde olan bir ülke ve bazı politikalarda rol oynuyor. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 yıllık gayreti ile bu seviyeye geldik. Bazıları maalesef hala eski Türkiye’yi özeniyor ve onu istiyor. 24 Haziran seçimlerinde inşallah milletimiz, güçlü bir Türkiye ve güçlü bir meclis için partimize teveccüh göstereceklerdir."

Esnaf ziyaretine, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve yönetimi ile Belediye Başkanı Mehmet Tutal da eşlik etti.