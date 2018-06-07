Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İnönü ilçesideki maden ocaklarında çalışan işçileri ziyaret etti.

Karacan'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karacan, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, kalpleri temiz işçilerin ellerinin helal rızık için çalıştığını kaydetti.

Karacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan tam 25 yıl önce ben de sizlerle aynı mesleği icra ediyordum, içinizden birisi olarak bu memlekete sevdalı, ülkesine aşık bir hemşehriniz olarak 24 Haziran tarihinde gerçekleştireceğimiz seçimin önemini sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onunla birlikte meclisi kuvvetli bir şekilde ülkemizin başına getireceğinize olan inancım tam ve her zamanki gibi desteklerinizi esirgemeyeceğinizi biliyorum."