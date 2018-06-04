Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili adayı Selman Özboyacı, Çumra'da mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

Özboyacı, ilçe ziyareti kapsamında, Apa, Dinek, Yenisu ve Doğanlı mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Özboyacı, konuşmasında, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkati çekti ve halktan destek istedi.

Özboyacı'ya AK Parti Çumra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Gençlik Kolları Başkanı Arif Ünlerşen ve teşkilat mensupları da eşlik etti.



