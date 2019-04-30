Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı: Demokrasilerde sandık esastır

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimi hakkında, "Demokrasilerde sandık esastır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz."