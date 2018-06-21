Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dönmem Geri' paylaşımı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası kapsamında hazırlanan "Dönmem Geri" adlı klibi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan, saat 21.00 itibarıyla tüm televizyon kanallarından yayınlanan klibin başında Abdurrahim Karakoç'un "Beden ölür çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan, hakikatten yana bakın siz." şiirini okuyor.

Milletin her kesiminden insanların gönüllü olarak yer aldığı klipte, hep bir ağızdan şarkıya eşlik ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithaf edilerek söylenen "Dönmem Geri, Senin Yolundan" şarkısına, geçtiğimiz günlerde yapılan Büyük İstanbul Mitingi'ndeki 1 milyon kişilik dev koro da hep bir ağızdan eşlik etti.

Erdoğan'ın milletine olan sevgisine cevap mahiyetinde, ahde vefa olacak şarkının klip çekimleri, Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştirildi. Onlarca kişinin gönüllü olarak katıldığı çekimler, üç günde tamamlandı.

"Dönmem Geri" şarkısının sözleri şu şekilde:

"Rehber tuttum yüreğimi, düştüm sevdanın ardından, göç eyledim gayrı durmam, dönmem geri senin yolundan. Zor olsa da ah zor olsa da dağlar duman kar kış olsa da yolun sonu bir sır olsa da dönmem geri senin yolundan. Çeken bilir derdimizi, yanıp duran gönlümüzü, alsalar da ömrümüzü, dönmem geri senin yolundan. Zor olsa da ah zor olsa da dağlar duman kar kış olsa da yolun sonu bir sır olsa da dönmem geri senin yolundan."

Muhabir: Mümin Altaş