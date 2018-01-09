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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi davet ettiğini, kendisinden yanıt beklediğini bildirdi.

09 Ocak 2018 Salı 14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye davet
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TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi davet ettiğini, kendisinden yanıt beklediğini söyledi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak açıklamalarına karşı sizin kafanızda ittifak modelleri var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, bu kadar ciddi meselelerin ayak üstü sorulmamasını istedi.

Erdoğan, "Ne güzel; Sayın Bahçeli, Ankara'daki temsilcilerle geniş bir toplantı yaptı. Biz de şimdi değerlendirmelerini ayrıca yapırız. Zaten bizim de gündemimizde görüştüğümüz, konuştuğumuz başlıklar. İnşallah ondan sonra da ülkemiz milletimiz için hayırlı olan adım ne ise o adımları atarız." ifadesini kullandı.

Bir başka gazetecinin, Bahçeli ile planlanan bir görüşme olup olmadığına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, "Kendilerine bir davet yaptık. Yanıt bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bahçeli'den beklenen açıklamanın erken olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Siyasette hayırlı olan her işte acele etmek lazım. Şu anda bu görüşmeler ne kadar önceden gündeme gelirse ona göre de bunların hazırlıkları yapılır. Mahalli seçime bir yıl var. Neredeyse bir kampanya sürecidir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, bir gazetecinin, "Grup toplantısında isim vermediniz ama Sayın Abdullah Gül'e yönelik sitemkar mesajınız vardı." sözüne, "Bak işte istediğiniz yöne çekebiliyorsunuz." karşılığını verdi.

Muhabir: İsmail Çimen

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