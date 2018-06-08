Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’apolet pankartlı’ karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nevşehir mitingi öncesi alana, “Biz 15 Temmuz’da teröristlerin apoletlerini söktük. Kahramanların apoletlerini sökmeye kimsenin gücü yetmez” yazılı pankart asıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nevşehir’de düzenleyeceği miting öncesinde Nevşehir’de vatandaşlar CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Nevşehir’de düzenlediği mitingde 2.Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in Cumhurbaşkanı seçildiği günün ertesi gününde apoletlerini sökeceğini açıklaması büyük tepkilere neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nevşehir’de düzenleyeceği miting öncesinde de alanında, “Biz 15 Temmuz’da teröristlerin apoletlerini söktük. Kahramanların apoletlerini sökmeye kimsenin gücü yetmez” yazılı pankartın asılması dikkatlerden kaçmadı.
Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2018, 13:20