Cumhurbaşkanı Erdoğan: Troya Müzesi Çanakkale'yi tarihiyle yeniden buluşturma projesidir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Troya Müzesi, Çanakkale'yi tarihiyle yeniden buluşturma, bu kadim şehri ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için tekrar bir çekim merkezi haline dönüştürme projemizin adeta son halkasıdır." dedi.

Erdoğan, Çanakkale'de "Troya Müzesi" açılışında konuştu.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türk müzeciliğini güçlendirmek için pek çok adım attık. Ülke genelinde 142 müzemizi yeniledik, 52 yeni müze açtık. Koleksiyonuyla dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni restore ettik. Böylece 2002'de müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısını 7,4 milyondan 2018'de 28,2 milyona ulaştırdık."

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 16:37