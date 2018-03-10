Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de

MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, yaklaşık 850 kilometrekarenin kontrol altına alındığını belirterek, "Hedef, 2 bin kilometrekareyi kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola. Ona da devam edeceğiz. Onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Niye? Bizim derdimiz topraklar değil, bizim derdimiz oradaki teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa biz oradayız." dedi.

Erdoğan, partisinin Mersin 6. Olağan İl Kongresi öncesi Servet Tazegül Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Afrin'deki ilerleyişin devam ettiğini anlatan Erdoğan, "Afrin'e doğru ilerliyoruz. Zira burada bir terör koridoru oluşturmak istediler. Biz buna müsaade etmeyeceğiz, yanlış yapıyorsunuz dedik. Fakat dinlemediler. Zannettiler ki laf ola beri gele. Bunlar Türk'ü, Türk milletini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini bilmiyorlar. Güvenlik güçlerimiz hep birlikte onlara gereğini yapmaya başladı." diye konuştu.

Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları atan vatandaşlara, Afrin'de komuta kademesinde sefer görev emri çıkıp "gelsinler" dedikleri zaman, önce kendisinin sonra da milletin beraber gideceğini vurguladı.

Şehadete inandığını belirten, "Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber." dizelerini paylaşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkalarında böyle bir şey var mı? Yok. Ama Müslümanlar olarak bizim inancımızda bu var ve o makam Peygamber'e en yakın makam. İşte bu makama inananlar şu anda yürüyor. Şehitlerimiz var ama mukayese edilemeyecek kadar da terörist etkisiz hale getirildi. 1'e 10, 1'e 20 değil 1'e 30, 1'e 50. Yani bizim şehitlerimizin bu noktada akıttıkları kanın neticesi ortada. Afrin alındığı andan itibaren nereye teslim edilecek, sahiplerine. Oranın sahipleri şu ve ya bu değil, oranın sahipleri kimse onlara teslim edilecek."

Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Şimdi biz diyoruz ki bu 3,5 milyondan Cerabluslu olanlar var mıydı? Vardı. Döndüler mi? Döndüler. Ne kadar? 140 bin Er-Rai, El-Bab, Cerablus 2 bin kilometrekarelik o alandan döndüler. Şimdi burası da yaklaşık 2 bin kilometrekare. Şu an itibarıyla yaklaşık 850 kilometrekare bizim kontrolümüz altında. Hedef, 2 bin kilometrekareyi kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola. Ona da devam edeceğiz. Onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Niye? Bizim derdimiz topraklar değil, bizim derdimiz oradaki teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa biz oradayız." diye konuştu.

- "Burayı böldürmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin Türkiye sınırlarını, Hatay'ı, Kilis'i, Şanlıurfa'yı, Gaziantep'i ve Mardin'i taciz ettiklerini anımsatarak, sabrettiklerini şimdi de adımı attıklarını vurguladı.

Milletin birliğini ve beraberliğini istediğini vurgulayan Erdoğan, "Zira biz kardeşiz. Bu kardeş topluluğun içinde ayrılık, gayrılık olmaz. Biz birbirimizi para için mi seveceğiz, makam için mi seveceğiz, pul için mi seveceğiz? Sadece ve sadece Yaradan'dan ötürü seveceğiz." dedi.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Arap'ı, Roman'ı 81 milyonun tek millet olduğunu dile getirdi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır, hilal bağımsızlığımızın ifadesidir, yıldız her şehidimiz bizim bir yıldızdır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Eğer bir toprağın uğrunda ölen yoksa o toprak tarladır ama varsa vatandır. Bu 780 bin kilometrekareye biz nereden geldik biliyor musunuz? 18 milyon kilometrekareden düştük, düştük, düştük 780 bin kilometrekareye geldik. Şimdi bizim bu noktada bir karış toprak vermek gibi bir şeyimiz olamaz, burayı böldürmeyiz. O PKK, FETÖ, DEAŞ bölmek istedi, derslerini aldılar mı? İnlerine gireceğiz demiştim. Bunların Cudi'de, Gabar'da Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdik, girmeye devam edeceğiz. Birisi kaçmış gitmiş Pensilvanya'ya, öbürü gitmiş Almanya'ya, öbürü Hollanda, öbürü şurada, öbürü burada... Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Zira benim milletime çok çektirdiler. Böldüler milletimi, ümmeti parçaladılar. Biz bunlara seyirci kalamayız maalesef."

Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımadıklarına işaret eden Erdoğan, buraya sahip çıkılacağını söyledi.

Mehmet'in Afrin'e yürüdüğünü dile getiren Erdoğan, "Yahya Kemal 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yarabbi, Senin uğrunda ölen ordu budur Yarabbi, Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, Galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın' diyor. Ordumuz yürüyor ve kavi yürüyor." ifadelerini kullandı.

Alandakilerden Mart ve Kasım 2019 seçimlerine hazır olmalarını isteyen Erdoğan, referandumda Mersin'in ortalamanın çok altında kaldığını, bundan dolayı üzüldüklerini söyledi.

Erdoğan, Mersin'e 26 katrilyon yatırım yaptıklarına dikkati çekerek, partililerden kapı kapı dolaşıp, her şeyi anlatmalarını, mart ve kasım seçimlerinde yeniden ayağa kalkıp, ortalamanın üstüne çıkmaya hazır olmalarını istedi.