Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, Afrika'nın tamamında müstakil büyükelçiliklerimizin olmasıdır

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika, kendisine (FETÖ elebaşı) 400 dönüm arazi tahsis etti ve bu arazide kendisi orada bütün dünyadaki örgütlerini oradan idare ediyor. Yıllık charter okullardan Amerika'nın bu örgüte ödediği para 800-850 milyon dolar." dedi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, mevkidaşını yeniden Türkiye'de görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Hoş geldiniz." dedi.

En uygun zamanda Benin'i ziyaret etmeyi arzu ettiklerini aktaran Erdoğan, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Benin ve Benin halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana özellikle Afrika bizim için çok büyük önem arz eden bir kıta olmuştur. 12 büyükelçiliğimiz varken, şu anda Afrika'da 41 büyükelçiliğimiz var. Hedefimiz Afrika'nın 54 ülkesinin tamamında müstakil büyükelçiliklerimizin olmasıdır. Çünkü Türkiye'nin Afrika halkıyla olan münasebetlerini biz böylece çok daha iyi bir konuma taşımış olacağız." ifadesini kullandı.

"Son derece verimli bir görüşme zincirini gerçekleştirdik"

Benin Cumhurbaşkanı Talon ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptıklarını belirten Erdoğan, son derece verimli bir görüşme zincirini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ile geleceğe yönelik görüş, proje ve hedefler üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Erdoğan, siyasi, askeri, ticari, ekonomik, kültürel alanlarda atılması gereken adımları konuştuklarını söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayindeki konumu ve buna yönelik iş birliğini de görüştüklerini belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin istenilen seviyede olmadığını, 2017 itibariyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin 115 milyon dolar olduğunu bildirdi. Hedeflerinin bunu çok daha iyi bir konuma taşımak olduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin 81 milyon nüfusu, Benin'in ise 11 milyon nüfusa sahip olduğunu, ticaret hacmini çok daha iyi bir konuma taşımak istediklerini söyledi.

"Bizim kendilerinden alabileceğimiz, kendilerine de bizim göndereceğimiz pek çok ürün var." diyen Erdoğan, pamuğun özellikle Benin'in en önemli ihraç ürünü olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra Benin'in, kaju fıstığı, chia yağı, tekstil ürünleri, palmiye, deniz ürünleri gibi bu tür ihraç ürünlerine sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim de aynı şekilde kendilerine ihraç edebileceğimiz daha çok tarıma yönelik, makarna, un, elektrik transformatörleri, kablo, bisküvi, şeker gibi bu tür ürünlerin ihracıyla bunun yanında yine basınçlı kaplar, elektrik devresi teçhizatları... Bunlarla aramızdaki ilişkileri daha da zenginleştirelim istiyoruz. Aramızdaki ticaret hacmini çok daha farklı bir konuma taşıyalım."

Karşılıklı büyükelçilik açılması ilişkilere ivme kazandırdı

Türkiye ve Benin'in karşılıklı büyükelçilikler açmasının ilişkilere ivme kazandırdığına vurgu yapan Başkan Erdoğan, şu anda Benin'in Türkiye'ye tahsis ettiği 5 bin metrekarenin üzerindeki bir arsada Türk mimarisine özgü, güzel bir büyükelçilik binasını inşa etmeyi hedeflediklerini bildirdi. Büyükelçilik binasının proje çalışması için talimat verdiğini belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Kendilerine de bizde diplomatlar noktasındaki sitede verdiğimiz yerde Benin orada kendi büyükelçilik binasını yaparsa faaliyetlerimiz, çok daha canlanacaktır. Ülkelerimiz arasında önümüzdeki dönemde Karma Ekonomik Komisyon, İş Konseyi, Tarım Yürütme Komitesi gibi mekanizmalardan daha fazla faydalanmak istiyoruz. Bu komitelerimizin daha canlı hareket etmesi ve birbiriyle olan münasebetlerini geliştirmesinde büyük fayda var. Tarım sektörünü iş birliğimizi geliştirebileceğimiz öncelikli bir alan olarak görüyorum. TİKA bu yıl Benin'de önemli bir sağlık merkezi projesini bitirdi. Başta mesleki eğitim olmak üzere TİKA'nın desteği devam edecektir. Türkiye burslarıyla da Benin'in geleceği olan genç nesillerin eğitimine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Benin ile bu münasebetler inanıyorum ki halklarımızın dayanışmasını getirecektir ve adeta ülkelerimiz arasında misyon şeflerini de bu şekilde yetiştirmiş olacağız."

Başkan Erdoğan, Türk özel sektörünü Benin ile karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması için teşvik ettiklerini, bunun da olumlu yansımalarını gördüklerini aktardı.

Benin Cumhurbaşkanının 2016'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında özel sektörün Benin'e ilgisinin arttığına işaret eden Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı Türk iş adamlarına gerekli desteği veriyor. Çeşitli vesilelerle ülkemizden iş insanlarının zat-ı devletlerini ziyaret ettiklerini ve hüsnü kabul gördüklerini de biliyorum. Bu bakımdan sayın cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum." dedi.

"Amerika'nın bu örgüte ödediği para 800-850 milyon dolar"

Başkan Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Talon ile FETÖ meselesini de görüşme fırsatını bulduğunu belirterek, "FETÖ malum, bu örgüt, bir virüs, her ülkeye, her yere, her türlü kılığa girerek, sızıyor, giriyor. Aynı şekilde tabi Benin'e bunlar girmiş vaziyetteler. Maarif Vakfı temsilcimiz, geçen ay görevine başladı. Temennimiz o ki, FETÖ'nün ülkedeki (Benin) bağlantılarının tasfiyesi ile ilgili olarak en kısa süre içerisinde sonuç alacağımıza inanıyorum." dedi.

FETÖ'nün, Türkiye'de devletin bütün kademelerine nasıl sızmışsa Benin'de de aynı taktikle buralara sızabileceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sene 1999, sene 2018. Amerika, kendisine (FETÖ elebaşı) 400 dönüm arazi tahsis etti ve bu arazide kendisi orada bütün dünyadaki örgütlerini oradan idare ediyor. Yıllık charter okullardan Amerika'nın bu örgüte ödediği para 800-850 milyon dolar. Bunun özellikle bilinmesinde fayda mülahaza ediyorum. Bu örgütün arkasında nelerin olduğunu, kimlerin bulunduğunun bilinmesi bakımından bunu çok çok önemsiyorum."

Erdoğan, konuk cumhurbaşkanı aracılığıyla Benin halkına selamlarını ileterek, Benin Cumhurbaşkanı Talon'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti ve Benin'i ziyaret sözü verdi.

Benin Cumhurbaşkanı Talon: Türkiye'nin kalkınmaya devam etmesi bizim arzumuz

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, "Türkiye'nin kalkınmaya devam etmesi bizim arzumuz. Türkiye'nin kalkınmasının da Afrika'ya bir etkisi olmasını bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Benin Cumhurbaşkanı Talon, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Benin'in iki ülke arasındaki ilişkilerin "kalitesinden" son derece memnun olduğunu belirten Talon, "Türkiye'nin kalkınmaya devam etmesi bizim arzumuz. Türkiye'nin kalkınmasının da Afrika'ya bir etkisi olmasını bekliyoruz. Çünkü, Türkiye'nin çok ciddi bir birikimi ve uzmanlığı var. Afrika'nın da bundan faydalanması lazım." ifadesini kullandı.

"Benin'de Türk firmalarını ağırlamak, misafir etmek istiyoruz"

"Benin, kendini Türkiye'nin dostu olarak görmektedir." diyen Talon, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin boyutunun yeterli düzeyde olmadığını aktardı. Talon, Benin'in küçük bir ülke olduğunu ve bu nedenle kalkınmak için her şeye ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Benin Cumhurbaşkanı Talon, ülkesinde kalkınma için uzmanlığa ve bilgi birikimine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Benin'de Türk firmalarını ağırlamak, misafir etmek istiyoruz." dedi.

Talon, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde Türk firmalarının Benin'de yapabilecekleri ilişkileri özellikle konuştukları için çok memnun olduğunu belirterek, "Kazan-kazan prensibine bağlı olarak bu çalışmayı gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Dünya ekonomik sisteminin dengeli olmasının önemli olduğuna işaret eden Talon, "Küresel ekonomik yönelimin veya kararların paylaşılmış bir şekilde verilmesi ve ortaya çıkması gerekiyor. Güç dengesinin, küçükleri koruduğu bir dünya yapısı görmek istiyoruz." diye konuştu.

Talon, kısa bir sürede Türkiye'de bir "Benin Günü" organize edileceğini bilgisini paylaşarak, Türk şirket yöneticileriyle bir araya gelerek ülkesinin potansiyelini ve gerçekleştirdikleri reformları aktaracaklarını bildirdi.

Afrika'nın yatırım için risk anlamında yanlış değerlendirildiğine işaret eden Talon, bu nedenle şirket yöneticileriyle doğru iletişimin gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Talon, Benin'in reform anlamında çok büyük mesafe katettiğine dikkati çekerek, Benin'in iş dünyası için avantajlı bir Afrika ülkesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk finans kuruluşları nezdinde Benin için girişimlerde bulunmasını rica ettiğini belirten Talon, "Türk lirasının üzerinde büyük bir baskı var. Türkiye zor bir dönemden geçiyor ancak bu dinamizmin sona ermesi için de bir sebep değildir." ifadesini kullandı.

Birkaç gün içinde Benin Maliye Bakanı'nın Türkiye'ye geleceğini ve devam eden projeleri olan firmalarla görüşeceğini aktaran Talon, 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkelerine beklediğini sözlerine ekledi.