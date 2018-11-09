Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya gidiyor

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak yarın Paris'e gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle Paris'te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere, 10-11 Kasım tarihlerinde Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Söz konusu etkinliklere 100 civarında devlet ve hükümet başkanı ile üst düzey uluslararası yetkili katılacağı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret vesilesiyle bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin öngörüldüğü bildirildi.