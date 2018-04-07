Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa teröre yardakçılık yapıyorsun

DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli Olağan Kongresi'ne katılmadan önce Hasan Güngör Spor Salonu önünde parti otobüsünden alanda toplanan vatandaşlara seslendi.

Türk'ü, Kürt'ü Laz'ı, Çerkez'i, Boşnak'ı ve Arnavut'uyla 81 milyonun tek millet olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatanımızı bölemeyecekler, ne oldu terör örgütü bölmek istedi değil mi, FETÖ bölmek istediği değil mi? Biz yeri geldi Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e indik. Ne dedim, 'İnlerine gireceğiz, inlerine.' Girdik mi inlerine, onlar kaçtı, biz kovaladık. Şimdi neredeler, Suriye'de. Son aldığım rakam Afrin'de 4 bin terörist etkisiz hale getirildi. İçeride ve dışarıda, Irak'ın kuzeyinde olanları söylemiyorum. Onları da katarsak 4 bin 200, 4 bin 300'ü bulur."

"Batı bu teröristleri besledikçe batacaksınız"

Terörle mücadelede Allah'ın yardımını esirgemediğini anlatan Erdoğan, "Umulmadık anda umulmadık yardımlar geldi. Ne tüneller açmışlar, yerin altında hastaneler yapmışlar. Fransızların meşhur bir şirketi vardır, çimento üretir. Oralardan aldıkları çimentolarla o tünelleri yaptılar. Ondan sonra Fransa akıl veriyor. Fransa, teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun ve ondan sonra teröristleri Elize Sarayı'nda da ağırlıyorsun. Bunların hesabını veremeyeceksiniz, ondan sonra bu terör belasından da kurtulamayacaksınız. İşte bak Almanya'da teröristlerin neler yaptığını görüyorsunuz değil mi? Fransa'da da olacak. Batı bu teröristleri besledikçe batacaksınız." ifadelerini kullandı.

"Paralel devleti çok sevenler Pensilvanya'ya"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bizim devletimiz yoktur" ifadesini kullanan Erdoğan, "Paralel devletmiş, bilmem ne devletiymiş. Paralel devleti çok sevenler Pensilvanya'ya... Bilet ücretleri bizden Pensilvanya'ya... Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bundan asla taviz yok ama ben sizden bir şey istiyorum. Hani dedik ya fitneye, fesada asla fırsat vermeyeceğiz. Kimki fitne fesat içindedir, kardeşinin diri diri yemiş olur. Biz ona fırsat vermeyeceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz." dedi.

"Onlar kaçacak biz kovalayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada da 2002 Kasım'da 27,5 milyar dolar olan Merkez Bankası döviz rezervinin bugün 120 milyar dolara çıktığını, Türkiye'nin bugün savunma sanayisinde kendi silahını yapan bir ülke konumuna yükseldiğini belirtti.

Türkiye'nin kendi ürettiği SİHA'larla Afrin'de, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te teröristleri vurduğunu dile getiren Erdoğan, "Ne olacak, ABD'nin kapısında çok dilendik, SİHA istedik. Dediler ki 'Kongre müsaade etmiyor.' Eh işte bu tür komşular bizi elhamdülillah bu teknolojinin de sahibi yaptılar. İHA'mızı da yaptık. Şimdi İHA'mız koordinatları veriyor, F15'ler, F16'lar da gidip indiriyor. Tankımızı, topumuzu, silahımızı da ürettik. Yapacağımız çok iş var, daha bitmedi." dedi.

Erdoğan, "80 kadar FETÖ militanını farklı ülkelerden bulup, paketleyip Türkiye'ye getirdik, devam edeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ha FETÖ ha PKK hiç fark etmez. Biz bu yola her şeyimizle girdik ve bu işi de başaracağız." diye konuştu.

"Ey Kemal senin gidecek yerin yok"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu da şu sözlerle eleştirdi:

"Ey Kemal senin gidecek yerin yok. Senin gidecek yerini benim milletim inşallah ilk seçimlerde tayin edecek. Ana muhalefetin başındaki zatın terbiyesizlik çıtasını sürekli yukarıya çekmesinin sebebi kaçınılmaz akıbetini görmüş olmasıdır, şimdi onu görüyor. Türkiye'nin geleceğinde ne bu zata ne de onun temsil ettiği zihniyete yer yoktur. Bu ülkede bu millet için taş üstüne taş koymamış, geleceğimiz için herhangi bir proje geliştirmemiş mevcut ana muhalefet zihniyeti artık son demlerini yaşıyor. Bunlar kasetle geldiler herhalde bundan sonra CD ile giderler."

Muhabir: Tolga Albay,Eşber Ayaydın,Ali Korkmaz,Efsun Yılmaz