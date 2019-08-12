Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

ANKARA(AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Erdoğan ve liderlerin karşılıklı bayram tebriğinde bulundukları kaydedildi.