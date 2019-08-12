Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

ANKARA(AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı.
Görüşmede, Erdoğan ve liderlerin karşılıklı bayram tebriğinde bulundukları kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı.
ANKARA(AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı.
Görüşmede, Erdoğan ve liderlerin karşılıklı bayram tebriğinde bulundukları kaydedildi.