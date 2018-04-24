Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsat’taki depremle ilgili, bölgede bulunan Başbakan Yardımcısı Akdağ’dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili bilgi aldı
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremle ilgili bölgede bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, depremin yol açtığı hasarlar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için gereken her şeyin yapılacağını belirtti.

Yaralılara Allah'tan şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak Adıyaman Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'la da görüştü.

Muhabir: İlkay Güder, Enes Kaplan


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