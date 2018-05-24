Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirdi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

"Artık 25 bakanlı bir bakanlar kurulu yok"

Son milletvekili aday listelerine bakıldığında 21 bakanın da seçilebilecek çok iyi yerlerde aday olarak gösterildiği belirtilerek, "Biz bu sistemde seçilen bir milletvekilinin bakan olamayacağını, olması için de istifa etmesi gerektiğini biliyoruz. Yeni sistemde kabinede tamamen hücreler yenilenecek mi?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Buradaki durum biraz farklı olacak. Biz, adeta yeniden doğmuş gibiyiz. Artık böyle 25 bakanlı bir bakanlar kurulu yok. Şu anda sayı ciddi manada düşecektir. Kaldı ki parlamentodaki sayı ne olacak? Bunları tabi görmemiz lazım ve parlamentodaki sayı size güç katması lazım. Onun için biz burada güçlü Meclisi de özellikle kullandık. Bunu başarmamız için de adımı çok kararlı bir şekilde atmamız gerekiyor.

"Bazı illerimizde 'Millet Bahçeleri' kuracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyannameye yönelik bazı ipuçlarının sorulması üzerine, "Manifesto, işin çerçevesini ortaya koyuyor. Seçim beyannamesi artık detaya giriyor. Beyannamede bir sunuşum var. Sunuşumun arkasından da bizler bugüne kadar nasıl geldik, ne yaptık, ne vaat ettik, neleri yaptık, neleri yapamadık, bu yeni sistem kendini nasıl anlatacak. Bütün bunların hepsini bu beyanname içerisinde göreceğiz." diye konuştu.

Burada önemli bir şeyin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi bizim somut, müşahhas yapacaklarımız neler olacak? Burada önemli bir ipucu vereyim çünkü bunu kimseden duymamışsınızdır. Biz, çevreciyiz ve bugüne kadar biz diktiğimiz ağaçlarla, milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız. Şimdi yeni bir adım daha atacağız, o da şu; bazı illerimizde 'Millet Bahçeleri' kuracağız.

Örneğin, Konya'da 'Konya Stadı' vardı. Yeni stat yaptığımız için, Konya Stadı'nın yerine bir Millet Bahçesi yapacağız. Aynı şekilde Eskişehir'de eski stadın olduğu yere biz şimdi bir Millet Bahçesi kuracağız."

"Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük müjdenin de İstanbul olduğuna dikkati çekerek, "Belki acele ettim ama söylemem lazım. İnşallah İstanbul'da havalimanının olduğu yere biz 'Millet Bahçesi' yapacağız. Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi olacak. 29 Ekim'de İstanbul'daki o dünyanın sayılı havalimanını açıyoruz ama mevcut Atatürk Havalimanı'nı da inşallah dev bir Millet Bahçesi haline getirmek suretiyle, artık şehrin merkezinde istiyoruz ki böyle bir Millet Bahçesi olsun." dedi.

Şu anda animasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, 29 Ekim'deki açılışla hemen yoğun bir şekilde çalışmaların başlayacağını söyledi.

Erdoğan, aynı şekilde Ankara, Gaziantep ve birçok ildeki eski statları Millet Bahçesi'ne dönüştüreceklerini, yemyeşil ve halkın gidip geleceği yerlerin olmasını istediklerini vurguladı.

İstanbul'da yine ilginç olan yerlerden bir tanesinin de Maslak'ta bir alan olduğuna değinen Erdoğan, "Dev bir alan, orasını da yine buna çevirme, bir dönüşüm yaparak orayı da bir Millet Bahçesine dönüştürelim istiyoruz. Yani halkım bu tür yerlere rahatlıkla çocuklarıyla gitsin gelsin. Bunlara ihtiyaç var. Hep beton, beton, beton...Belediyecilikten de geldik ya bunlar artık bizim işimiz. Bunları da yapacağız." ifadesini kullandı.

"Halkım görevi güçlü bir parlamentoyla beraber verecektir"

"Kamuoyunda sizin Cumhurbaşkanı olarak çıkacağınız yönünde bir tereddüt olmadığı ancak AK Parti'nin parlamentoda çoğunluğu sağlayamayabileceği iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, bunların sağlıklı haberler olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bir defa şuna inanıyoruz; Allah'ın izniyle halkım bu noktada gerek şahsımda gerek partimde bize üst düzeyde desteği verecektir." değerlendirmesini yaptı.

Partisinin kurulduğu ve çalışmalara başladığı günden bugüne kadar girdikleri her seçimi aldıklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halkım, hiçbir zaman bizi yalnız koymadı. Burada da halkım Cumhurbaşkanlığı görevini ikinci defa şahsıma verirse ben inanıyorum ki güçlü bir parlamentoyla beraber verecektir. Çünkü güçlü bir parlamento olması, güçlü bir Meclis olması demek bizim cumhurbaşkanı olarak vereceğimiz hizmetleri çok daha başarılı bir şekilde vermemiz anlamına da gelir. Onun için de biz ne yaptık? Bir Cumhur İttifakı kurduk. Cumhur İttifakı'nın bir özelliği var ve Cumhur İttifakı'nın içinde MHP var, BBP var. Beraberce bunu oluşturduk. Aynı zamanda bu ittifak ayrılığa değil birliğe, beraberliğe davet eden bir yaklaşım tarzıdır ve burada da azami müşterekleri olan anlayışlar bir araya gelmiştir. Siyah-beyaz gibi değil, birbirine çok yakın, azami müşterekleri olan, asgari müşterekleri olan değil. Bu da tabii diğerlerinden çok farklı. Burada hem millisin hem yerlisin. Milli ve yerli olan anlayışlar burada bir arada. Aksi takdirde zaten uyum olmaz. Şu anda da hamdolsun uyumlu bir şekilde sürece doğru çalışmalarımızı başlatıyoruz. Yarın (bugün) beyanname, hemen arkasından cumartesi günü ya Allah Bismillah Erzurum. Erzurum ile beraber yola. Şöyle Erzurum Kongresi gibi bir heyecan meydana getireceğiz."

"Biz kendi işimize bakalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, CHP'nin aday listesiyle ilgili yorumlar anımsatılarak, "Muharrem İnce'nin ekibinin tasfiye edildiği ve özellikle sağ seçmene göz kırpmak için bazı isimlerin aday olarak konulduğu söylendi. Bununla ilgili bir değerlendirme yapacak mısınız?" sorusu da yöneltildi.

Bu soruya karşılık Erdoğan, "Ben, hiç onunla ilgili bir değerlendirme yapmayacağım. Buna hiç gerek yok. Biz kendi işimize bakalım. Onun için de biz kendi ekibimizle beraber yolumuza inşallah koyulacağız. Onların kendi iç meseleleri, onlarla ilgili. Elalemin derdi bizi mi gerdi? Ne gerek var? Biz işimize bakalım." diye konuştu.

"Kamuoyunda çok konuşulan, 'Türkiye kutuplaşıyor.' Ama bugün özellikle muhalefette bir araya gelmeyecek kişilerin bir araya gelmesi sizi şaşırtıyor mu? Sanki Recep Tayyip Erdoğan herkesi bir araya çekiyor gibi bir algı oluşturmuyor mu?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Ne kadar güzel işte. Bir araya gelemeyenler eğer bu fakirin sayesinde bir araya gelebiliyorlarsa demek ki Erdoğan ayrıştırıcı değil, birleştiriciymiş. Bunların hepsi şimdi bir araya geliyorlar. Şimdi ne dediler? İşte böyle, böyle... İşte bağırıp çağıran değil, şu değil, bu değil filan, falan. Buyurun işte biz de meydandayız, diğerleri de meydanda. Ama görüldüğü gibi arada sırada belki nüktelerimiz olabilir ama biz bunlarla hiçbir zaman uğraşmayacağız. Biz ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Ne kadar zamanda yapacağız? Bunların peşinde olacağız? Zaman zaman ne yaptık, bunları da tabii söyleyeceğiz. Çünkü hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Yani biz yaptıklarımızı söylemezsek ya zaten bunlar biliniyor. Yok, hafıza-i beşer nisyan ile malul. Unuturlar. Onun için anlatacaksın. Şimdi inanın Yüksek Hızlı Treni (YHT) sorun bilmezler birçoğu. Niye? Binmemiştir. Binmiş olsa belki. YHT ile artık yolculuklar başladı ve her geçen gün yeni yeni illeri birbirine bağlıyoruz. Bundan daha güzel yatırımlar, adımlar olabilir mi?"

"Yeni havalimanının yakınına 10 bin konutluk bir yer kuruyoruz"

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alacak vaatlere ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul, maalesef gecikti. Verilmiş sözümüzdü, gecikti. Kanal İstanbul muhteşem." diye konuştu.

Kanal İstanbul ile birlikte her iki yanda yeni şehirler kuracaklarını söyleyen Erdoğan, "İstanbul onlarla da ayrı bir güzel olacak. Yeni havalimanının yakın bir mesafesine yaklaşık 10 bin konutluk bir yer kuruyoruz ki oranın personelinin gidiş gelişini zora sokmayalım ve orada da zemin artı 4 konutları yapalım. Oradan icabında bisikletiyle, icabında otomobiliyle hemen 3'üncü Havalimanı'na rahat rahat gitsin gelsin. Şehircilik anlayışı budur, öyle herkesin anlayacağı iş değil bu iş. Öyle kuru kuruya da konuşmakla bu işler olmuyor, icraat, icraat." ifadelerini kullandı.

"Muhalefetin, ÖTV'yi düşüreceğiz, asgari ücreti artıracağız, benzin fiyatlarını düşüreceğiz." yönündeki vaatlerini gerçekçi buluyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Benim ayaklarım yere basıyor, sağlamdayım. Ayaklar yere basmadan bu iş olmaz. Kaç tane ağaç diktin diye sormak lazım. ÖTV'yi kaldıracaksın, neyi kaldırıyorsun? Onun yerine neyi koyacaksın? Böyle saçmalık olur mu? Dünyada vergisi olmayan bir devlet mi var? KDV'si olmayan bir devlet mi var? Bunu azaltırsın, o ayrı mesele ama 'Kaldıracağım' dediğin zaman şu anda tabii sırtında küfe yok, atıyorsun. Yerine koyacağını söyle. Benim vatandaşım bunlardan iyi bu hesabı biliyor. Böyle bir şey olur mu olmaz mı? Kaldı ki onun geçmişindeki zihniyet böyle bir şey yapamadı, o nasıl yapacak? Onların önündeki o büyükleri, CHP'nin o eski temsilcileri bize karneyle ekmek veriyorlardı. Bize sana yağını, gaz yağını karnede mühürlerle veriyorlardı. Kim bu? Eski CHP. Kime yutturacaklar bunu? 'Ben o değilim'. İster ol, ister olma ama sizin cemaziyelevveliniz bu. Şimdi nasıl olsa sırtınızda küfe yok, kurusıkı at. Önce ispatı vücut etmeden bu işler olmaz."

"Geleceğin Türkiye'sini hem inşa hem de ihya edeceğiz"

Seçimin ikinci tura kalacağına ilişkin öngörüler olduğu hatırlatılarak "Muhalefetin, planlarını ikinci tura göre planladığı dile getiriliyor. Sizin önünüze anketler geliyordur, bizimle bu noktada paylaşabileceğiniz var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde yüzde 52 oranla ilk turda seçildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin kendisini 10 Ağustos seçimlerinden tanıdığını söyleyerek, "O günden bugüne de yapılanları biliyor. Ben inanıyorum ki benim milletim bu evladına, yanıltmadığı için yine sahip çıkacaktır. Çünkü bu defa yeni bir sistemle geleceğin Türkiye'sini çok daha farklı bir şekilde hem inşa hem de ihya edeceğiz." şeklinde konuştu.

Seçimlere ilişkin son yapılan anketler hatırlatılarak, "Son rakamlar ne diyor?" sorusuna ise Erdoğan, "Durmak yok, yola devam diyor." karşılığını verdi.

FETÖ elebaşının iadesi

Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediği iddiasına ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pek girmek istemiyorum ama bu konuda Sayın Muharrem Bey, Adalet Bakanlığına veya Milli İstihbarata bu işin ispatını yapması lazım. Ben, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, onu davet ediyorum. Dürüstsen, samimiysen ya MİT'e sana Amerika'dan bunu kim söylemiş veya Adalet Bakanlığına bunu belgesiyle vermen lazım. Bunu vermesi lazım ki MİT'e cevap hakkı doğsun. İlerisini söylemiyorum, konuyu biliyorum çünkü. Ben kendisini ispata davet ediyorum. Milli İstihbarata bunu açıklasın. ABD'den hangi yetkili böyle bir konuda bunu aramış da buna 'Böyle bir şey yok, bunlar gazete kupürü' falan demiş?"

"Macron ile telefon görüşmemiz olacak"

Erdoğan, ABD ile ilişkiler ve Fransız askerlerinin Menbiç'te görülmesine ilişkin soru üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisinden görüşme talebinde bulunduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yarın bir telefon görüşmemiz olacak. ABD ile bu tür şeyler zaman zaman hep olur ama şimdi seçim yoğunluğu olduğu için telefon diplomasisi kesilmiş olabilir ama anında görüşme yapma imkanları olabilir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

Erdoğan, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Amerika ile İsrail'in almış olduğu bu karar kıymeti harbiyesi olmayan bir karardır. Amerika bir defa itibarını tamamen adeta sıfırlamıştır. Nitekim Birleşmiş Milletlerde (BM) bizim Yemen ile attığımız adımda yapılan oylama neticesinde 128 ülke 'hayır', 9 tane adını sanını duymadığım, zaten ikisi ABD ve İsrail, diğerleri de kasaba devleti gibi bir şey, onların yanında yer aldı. Demek ki dünyada bunların kabulü yok. 'Benim param, gücüm var.' Dolayısıyla bu parayla ve güçle 'Ben sizi sindiririm, dediğimi de yaptırırım.' Yok arkadaş yaptıramazsın. Yaptıramadın, kimse de seni dinlemedi. Burada, gelmişin büyükelçiliğini oraya taşımışsın. Ne olacak taşısan? Bir defa Filistin'in başkenti Kudüs'tür. Bunu artık herkes biliyor. Bu konuda tereddüt söz konusu değil. Sen kabul edersin etmezsin ama gönüllerde Filistin'in başkenti Kudüs'tür."

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) İstanbul'daki olağanüstü zirvesini büyük bir katılımla yaptıklarını, burada önemli kararlar aldıklarını vurguladı.

Dışişleri Bakanlarının bu konunun üzerine gideceklerini, alınan kararları takip edeceklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"30 maddelik karar listesini kabul ettik ama bu karar listesinin içinde işgalci İsrail devletine ve illegal yerleşimlere yönelik ekonomik yaptırımların uygulanması bulunuyor. Kudüsü Şerif'in İsrail tarafından ilhakını tanıyan ABD'nin kararını izleyen ülke, makam, parlamento, şirket ve bireylere ekonomik kısıtlamalar uygulayacağız. Aynı şekilde Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünlerin piyasaya girmesine mani olmak gerekiyor. İllegal yerleşimlerin daimi kılınmasında dahli bulunan veya bundan yarar sağlayan birey ve oluşumlara karşı da önlem alacağız. Ekonomik yaptırımlar konusunda hangi somut adımların atılacağı noktasında İİT Genel Sekreterliğini görevlendirdik. Genel Sekreterlik uygun tedbirler noktasında tavsiyeler hazırlayacak, biz de üye ülkeler olarak tavsiyeleri uygulamaya koyacağız. Özet olarak, alınan kararlarımız bunlar oldu. Hatta çok daha önemlisi Filistin'de BM'nin oraya bir güç yerleştirmesi. Bu da çok önemli. Tıpkı Somali ve Kosova'da olduğu gibi burada da böyle bir gücün oluşturulması. Biz buna Uluslararası Birleşmiş Milletler Barış Gücü diyoruz. Bir barış gücünün orada kurulması çağrısını yaptık."

Seçim güvenliği

Seçim güvenliğine ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimle ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız A'dan Z'ye her türlü tedbiri almış vaziyette. Bu konuda Yüksek Seçim Kuruluyla koordineli bir çalışmaları da var." yanıtını verdi.

Erdoğan, yasal olarak yapılması gerekenlerin hepsinin masada olduğuna işaret ederek, "Şu andan itibaren de bölgede atılacak olan bir emniyet güvenliğine yönelik adımlar var bir de bunun dışında atılması gerekenler var. Nedir bu? Mesela buralardaki il seçim kurullarındaki müdürler, ilçelerdeki müdürler, bu konularda geçmişte maalesef çok çirkin diyebileceğim personel atamaları vardı, onlarla ilgili de gerekli çalışmalar yapılmış durumda. Bütün bunlarla beraber bir defa biz o endişeyi bu seçimde yaşamayacağımıza inanıyorum. Bu işin seçim güvenliği noktasındaki en önemli adımı." şeklinde konuştu.