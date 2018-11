Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aday gösterilmedim diye sırtını dönen AK Parti'li olamamıştır

TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Erdoğan, Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamında, asırlık ihmallerin telafisi olarak şehirleri mamur etmenin kendilerine nasip olduğunu söyledi.



Su sorununu belediyelerin çözmesi gerekirken, İzmir'in, Van ve Diyarbakır'ın bu konudaki sorunlarını da kendilerinin çözdüğünü belirten Erdoğan, "Türkiye'nin tarihinde adı yasaklarla, yoksullukla, yoklukla, faşizan baskı ile zulümle, istismarla adeta özdeşleşmiş olan bir partinin hala aynı kafada gidiyor olmasını, ülkemizin talihsizliği olarak görüyoruz." diye konuştu.



Nurettin Topçu'nun "Kendimiz dışında nereye koştuysak, gurbette kaldık." sözlerini paylaşan Erdoğan, milletin kendisiyle aynı rüyayı gören, hissiyatı paylaşan, değerleri yaşayan ve yaşatan, aynı türküleri söyleyen yerli ve milli siyaset ve siyasetçi istediğini ifade etti.



Milleti yıllarca kendi değerleri, kültürü ve geçmişi dışında mecralara koşturmaya çalışanların oyunlarına artık herkesin karnının tok olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Artık her adımını, devlet ve millet düşmanlarıyla birlikte atanlar, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar siyasette yeniden inşallah hortlayamayacaklardır. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak tüm şahsiyetlerine ve kurumlarına saldıran, hatta hızını alamayıp doğrudan milletin kendisine hakaret eden bu CHP kafası, 31 Mart'ta bir kez daha hak ettiği dersi inşallah sandıkta alacaktır. Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmek isteyenler, kendi karanlıklarında kaybolup gideceklerdir. Darbelerle, cuntalarla, vesayetle ve bunların aracı olarak kullandıkları medyadan, yargıya pek çok araçla ülke yönetmeye alışmış olanlara, demokrasinin, milli iradenin hakimiyeti zor geliyor. Kaybettikleri mevzileri tekrar kazanmak için yeni senaryolar, yeni taktikler üretebilecek kadar kabiliyetleri, gayretleri olmayanlar eski usul yöntemleri tedavüle sokuyorlar. Halbuki ecdat 'kem alat ile kemalat olmaz' diyor."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasete başladıkları günden beri yaptıkları gibi yine millete ram ve teslim olacaklarını belirterek, milletin hizmetine talip olduklarını, bu yolda gece gündüz çalışacaklarını söyledi. Varsa noksanları tamamlayacaklarını, yanlışlarını düzelteceklerini, yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceklerini vurgulayan Erdoğan, daha çok proje üreteceklerini, yatırım yapacaklarını ve her hane ve kişiyle daha çok hemhal olacaklarını kaydetti.



"Milletin gönlüne girmeyi amaçladık"

İşte bunlar başarıldığında, seçim sonuçlarının zaten kendiliğinden şekilleneceği dile getiren Erdoğan, bugüne kadar aslında sandıktan çıkmayı değil milletin gönlüne girmeyi amaçladıkları için başarılı olduklarını ifade etti.



Erdoğan, seçimde de aynı şekilde hedeflerine ulaşmayı umduğunu aktararak, genel başkanından mahalle ve köy temsilcilerine kadar AK Parti kadroları için siyasetin her kademesinin hizmet vasıtası olduğunu vurguladı.



Seçim dönemlerindeki, adaylık mücadelesi sürecinin de bu hizmeti kimin daha iyi yapacağı yarışı ve takdirinden ibaret olduğunun altını çizen Erdoğan, bir göreve kimi zaman 2, kimi zaman 12 veya daha fazla kişinin talip olacağını, sonuçta ise bir kişinin o işi üstlendiğini dile getirdi.



Aday belli olduğunda, diğer herkesin o adayın yanında saf tuttuğunu ve seçim gününe kadar tıpkı kendisi aday olmuş gibi canla başla çalıştığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Her kim ki 'ben aday gösterilmedim' diyerek partimize sırtını dönüyor hatta gidip kendine başka mecralar arıyorsa o kişi zaten hiçbir zaman AK Parti'li olamamış demektir. Her kim ki aynı şekilde 'benim istediğim kişi aday gösterilmedi' diye benzer tavırlara giriyorsa, zaten yanlış yerdedir. Veya ben niye 'şuradan aday gösterilmedim de buradan gösterildim' diyorsa o da kusura bakmasın önce bir nefis muhasebesine kendisini çeksin. Biz bir davayız, teşkilatız, bizde kesinlikle, malum bunu özel toplantılarımızda hep görüşmüşüzdür, değerlendirmeler yapılır, istişare yapılır, bunun sonunda da 'sen filanca yerden adaysın denildiğinde' o da 'evelallah' der, orada çalışmaya başlar. Onu da geçelim. '3 dönemden fazla olmayacak ancak başarılı gördüğümüz arkadaşları bizler daha farklı yerlerde istihdam edebiliriz' dedik.



Peki, ben de başarılıydım ama ben niye istihdam edilmedim' havasına girenler varsa, senin değer noktasındaki skalan ile merkezin skalası farklı olabilir. Aday olurken, 3 dönem orada görev yaparken veya iki dönem görev yaparken her şey iyi, güzel de aday yapılmadığın zaman niye bozuluyorsun, niye o zaman sana bir şeyler oluyor? Bu hareketin, kendine has ilkelerinin olması ve bu ilkelere de tüm arkadaşlarımızın sadakatle sarılması şüphesiz ki bizim görevimizdir."



TürkAkım doğal gaz boru hattı

Erdoğan, konuşmasında dün, TürkAkım doğal gaz boru hattının, Karadeniz'den Türkiye topraklarına ulaşması münasebetiyle düzenlenen törene katıldığını dile getirerek, söz konusu projenin önemine dikkati çekti.



"Konuşacaksak, gelin bunları konuşalım. Sizin bunlarla hiç alakanız, ilginiz yok mu?" diyen Erdoğan, şunları söyledi:



"Karadeniz'in bir ucundan diğer ucuna, 2 bin metre derinlikten böyle bir yatırım gerçekleşiyor ve ülkemize yeni bir doğal gaz imkanı doğuyor, hem ülkemiz için hem Avrupa için bir kaynak, bir tedarik oluşuyor; bu gündeminizde değil. Gündemlerinde ne var? Hala 'Biz Türkiye'yi nasıl karıştırırız.' Bu var. Fakat ülkemizi karıştıramayacaksınız. Ülkemizi bölemeyeceksiniz. Bunu böyle bilin."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki partililerin bir sloganı üzerine, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'ne 4 ay kaldığını anımsatarak, "31 Mart'ta benim aziz milletim, bu ülkenin düşmanlarına en büyük dersi sandıkta verecektir, ben buna inanıyorum. Milliyetperver, vatansever bir topluluk olarak inşallah sandıkta milletimizle bütünleşmemiz, 31 Mart'ta bir başka olacak. İnşallah 1 Nisan itibarıyla da adeta yeni bir dönem başlayacaktır." açıklamasını yaptı.



Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu aşamaya gelmesini temin ettikleri TürkAkım'ın, Türkiye için önemli ve stratejik bir enerji projesi olduğunun altını çizen Erdoğan, gelecek yıl, 2019'un sonunda TürkAkım'ın çalışmalarının tamamıyla biteceğini ve tedarikin başlayacağını aktardı.



Mahalli İdareler Seçimleri'ne hazırlıklar

Buldukları her fırsatta 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Seçimleri'ne hazırlıklar için çalıştıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:



"Aday tespitleri noktasında gerek büyükşehirlerde, gerek illerde sık sık bir araya geldik. İlçelere de inmeye başladık. Geçtiğimiz pazar günü, önceden belirlediğimiz yerlerde temayül yoklamaları da yapıldı. Partimizin tüm kademeleri, aday belirleme ve seçim hazırlıkları konusunda kesintisiz mesai halindeler. Siyasetin ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, titiz bir araştırmayla, soruşturmayla, analizle adaylarımızı netleştirmenin gayreti içindeyiz. İnşallah tüm bu hazırlıklarımızdan tamamlanmış olanları, yakında milletimizle paylaşacağız."



Son dönemde Türkiye'nin, "eski Türkiye"de bırakıldığı düşünülen birtakım tartışmaların, polemiklerin, tartışmaların içine yeniden çekilmeye çalışıldığının görüldüğünü söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:



"Dünyanın kendini artık 21'inci yüzyılın ikinci yarısına hazırlamaya başladığı bir dönemde, birilerinin ısrarla 1940'ların, 1960'ların, 1970'lerin, 1990'ların baskı ve tedhiş iklimine taşımaya çalışıyor olması manidardır. Yapılmaya çalışılan işe illa bir isim verilecekse; bunun adı gericiliktir, irticacılıktır, mürteciliktir, çağdışılıktır. Türkiye'nin geldiği yer itibarıyla hala tek parti dönemini, onun siyasi, sosyal ve ekonomik zulüm düzenini özleyenlere, o günlere geri dönülmesini talep edenlere söylenecek başka ne söz olabilir?" değerlendirmesinde bulundu.



"Şehrin muslukları hariç, her yeri akıyordu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin, kendi vicdanında, tek parti dönemini hak ettiği yere çoktan oturttuğunu vurgulayarak, şu anekdotu paylaştı:



"Büyük Hiciv şairimiz Eşref, cumhuriyet öncesi dönemde bir ilçede kaymakamlık yaparken, merkezden bir telgraf gelir. Telgrafta, 'Kaymakamlık binasının ihtiyaçlarını bildirin stop.' yazmaktadır. Eşref, bu telgrafa, 'Binanın muhtelif yerleri akıyor stop.' şeklinde bir cevap gönderir. Merkezden gelen ikinci telgrafta, 'Binanın nereleri akıyor, ayrı ayrı yazıp gönderin stop.' Bu ifade yer almaktadır. Bunun üzerine Eşref, o hışımla telgrafhaneye iner ve telgrafçıya, yaz oğlum der: Binanın muslukları hariç her yerleri akıyor stop."



CHP'nin memleketi yönettiği, tasallut altına aldığı dönemi tam bu şekilde tarif etmenin mümkün olduğunu bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Biz bunun, CHP'den devraldığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, 2002'de hükümete geldiğimizde devraldığımız kurumlardan bizzat şahidiyiz, gayet iyi biliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesini devraldığımızda, tam da şair Eşref'in hicvinde olduğu gibi şehrin muslukları hariç, her yeri akıyordu. Sokaklardan çöp suları akıyordu. Haliç'ten lağım akıyordu. Şehrin dört bir yanından yokluk, yoksulluk, sefalet akıyordu. Sadece iş bilmez değil, aynı zamanda rüşvet, yolsuzluk, mezhepçilik, meşrepçilik paçalardan akıyordu. Su derseniz, o zaten hiç akmıyordu. Tankerlerin, eskilerden kalma çeşmelerin önünde bidon kuyrukları alıp başını gitmişti. CHP'nin tahribatını tamir etmek, enkazını kaldırmak, İstanbul'un suya hasretini gidermek, hamdolsun bize nasip oldu."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Istranca Dağları'nı delerek 180 kilometreden İstanbul'a suyu kendilerinin getirdiğini ifade ederek, o gün bu gün İstanbul'un su sıkıntısını giderdiklerini kaydetti.



Mevlit Kandili'ni tebrik etti

Erdoğan, dün idrak edilen Mevlit Kandili'ni tebrik ederek, Hazreti Muhammed'in yeryüzüne teşrifinin yıldönümü olan bu gece dolayısıyla tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, edilen duaların kabul olmasını diledi.



Erdoğan, şöyle devam etti:



"Allah'ın yardımı ve inayetinin Kudüs ve Filistin toprakları başta olmak üzere, dünyanın neresinde zulüm gören bir Müslüman, bir mazlum varsa hepsinin üzerinde olmasını niyaz ediyorum. Dünyada kutlaması sadece bize mahsus olan bu güzel gün ve gece, milletimizin Peygamber Efendimize (aleyhissalatu vesselam) olan sevgisinin en bariz örneğidir. Öyle ki şairlerimiz peygamber efendimizi, doğumdan vefatına kadar anlatmak için mevlit, anmak için naat dediğimiz özel bir şiir tarzı ortaya çıkarmışlardır."



Erdoğan, Mevlit Kandili gecesini Arif Nihat Asya'nın Naat'ından bir bölüm okuyarak tebrik etti.



Öğrenciler adına 10 milyon fidan

Erdoğan, son grup toplantısından bugüne kadar geçen iki haftalık sürede hem Türkiye hem de partisi bakımından önemli çalışmalara imza attıklarını anlattı.



Grup toplantısından hemen sonra Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen "Fidanlar fidan ile büyüyor projesi"nin tanıtım toplantısına katıldıklarını anımsatan Erdoğan, bu projeyle 81 ilin tamamında 10 milyon fidanı öğrenciler adına toprakla buluşturduklarını söyledi.



Erdoğan, toprağa dikilen her fidanın okula başlayan her öğrenciyle birlikte büyüyeceğini, gelişeceğini ifade ederek her bir öğrencinin eğitimini tamamlayıp hayata atıldığında adına dikilen fidanın da 15- 20 yıllık koskoca bir ağaca dönüşeceğini dile getirdi. Erdoğan, bu anlamlı projede emeği geçenleri tebrik etti.



"Böyle dönemler imtihan dönemleridir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Kasım'da önce Sağlık Bilimleri Üniversitesinin akademik yıl açılışına katıldığını, ardından Cumhurbaşkanı kabinesinin 7. toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Türkiye'nin en büyük ve başarılı reformlara imza attığı alanların başında gelen sağlıkta yeni dönemdeki hedeflerinin, ilacından tıbbi cihazına kadar her alanda yerli ve milli bir altyapıyı kurmak olduğunu bir kez daha tekrarladıklarını aktardı.



Kabine toplantılarında mutat güvenlik konuları yanında önemli gördükleri projeleri, istişare etmeleri gereken her hususu gündemlerine aldıklarına işaret eden Erdoğan, pek çok ülkenin oldukça uzun zaman ve enerji harcayarak gerçekleştirdiği bir dönüşümü, neredeyse birkaç ay içinde büyük ölçüde tamamladıklarını vurguladı. Erdoğan, "Bakanlıklarımızda sistemin henüz tam oturtulamamış olmasından kaynaklanan bazı sıkıntılar olduğunu ve bürokraside bundan kaynaklanan atalet, rehavet ve tıkanıklar yaşandığını biliyoruz. İnşallah bunları da en kısa sürede aşacağız. Böyle dönemler imtihan dönemleridir. İmtihanları başarıyla verenler, milletimizin gönlündeki yerlerini alacaklar, veremeyenler ise nöbeti devredeceklerdir." dedi.



"Paris'teki etkinlikten bir şey çıkarma gayretine girmek boşuna"

Erdoğan, 8 Kasım'da AK Parti'nin 81 il teşkilatında görev yapan çevre, şehir ve kültür başkanlarıyla bir araya geldiklerini, bu alandaki politikaları ve seçim hazırlıklarını değerlendirdiklerini anlattı. Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yılı dolayısıyla Paris'te yapılan etkinlik vesilesiyle çok sayıda liderle görüşme, fikir alışverişinde bulunma imkanı bulduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:



"Türkiye olarak bizim yakın tarihte en çok ders çıkarmamız gereken hadiselerden biri de öncesiyle ve sonrasıyla Birinci Dünya Savaşı'dır. Bu tür yerlerdeki ziyaretlerimiz, şu iyi bilinmelidir ki dünya liderleriyle bir araya gelme ve bu ziyaretlerle bu buluşmaları fırsata dönüştürmedir. Buralardan bir şey çıkarma gayretine girmek ise boşunadır. Geçtiğimiz bir asrı ve bizim arayış dönemi olarak ifade ettiğimiz ondan önceki asrı birlikte değerlendirip, gereken dersleri çıkarmadan, geleceğimize güvenle bakamayız."



"Lafla çevrecilik olmuyor"

Erdoğan, geçen haftayı önümüzdeki yoğun gündeme hazırlanmak için kendi özel çalışmalarına ayırdıklarını, cumartesi günü İstanbul'da 5 ayrı millet bahçesi ve 3 caminin toplu açılış törenine katıldıklarını dile getirdi.



Hizmete açtıkları 5 millet bahçesinin toplam büyüklüğünün 1,5 milyon metrekareyi bulduğunu bildiren Erdoğan, sadece bu projelerle İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10 artırdıklarını vurguladı. Erdoğan, şunları kaydetti:



"Açılış töreninde de ifade ettiğim gibi çevrecilik adına yakıp yıkanlar, sokakları ateşe verenler, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip bu millet bahçelerine bakarak gerçek çevrecilik nedir görsünler. Öyle lafla çevrecilik olmuyor. Gezi Parkı olaylarında bu olayları yapanların finansörü konumunda olan ve şu anda cezaevinde olan bu kişiyle iltisaklı birçok malum kişi, bunların içerisinde akademisyenler de var, geçenlerde gözaltına alındı. Malum çevreler, hatta hatta Batı dünyasından birileri de açıklamalar yapıyor. Dünyada bu işlerin finansörü durumda olan kişiler olduğu gibi Türkiye'de de bu işlerin finansörü durumunda olan kişiler var. Bu içeri alınınca niye rahatsız oluyorsunuz? Kendi ülkenizde bunlara benzer şeyler olduğu zaman feryadı figan, Türkiye'de olduğu zaman diyorsunuz ki 'Bu akademisyenlerin finansörüdür, onlara her türlü desteği veren kişidir, vesaire.' Gelin siz bunları bizim külahımıza anlatın. Biz bütün bunlarla beraber bir şeyi yapmanın gayreti içindeyiz. Nedir o? Bizim varımız yoğumuz, her şeyimiz insanımız için ülkemiz için. Biz buna gayret ediyoruz."



"AK Parti 'ben' partisi değil, 'biz' partisidir"

Erdoğan, demokrasi içinde siyaset yapmanın, ideallerle mümkünleri, olabildiği kadar birbirine yaklaştırmaya çalıştırmak olduğunu söyledi.



Yaklaşık 11 milyon üyesi olan, 24 Haziran seçimlerinde 26 milyon 330 bin oy almış bir partide hiç kimsenin "ben" deme hakkının bulunmadığını belirten Erdoğan, "Biz enaniyetten Allah'a sığınan bir medeniyetin mensuplarız. Bunun için AK Parti 'ben' partisi değil, 'biz' partisidir, bu da böyle bilinmelidir." ifadelerini kullandı.



"Kendisi çevresine dert olan, milletin derdine nasıl derman olacak?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini 'biz' kavramı içerisinde hisseden herkese AK Parti'de düşecek bir görevin mutlaka olacağının altını çizerek, AK Parti kimliği ile ortaya çıkanların, her hareketiyle örnek olma sorumluluğunu da üstlenmeyi kabul ettiklerini dile getirdi.



Bireysel olarak gaflete düşme, yanlışa sapma iradesinin kişiye ait olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:



"AK Parti davasının neferi olarak böyle bir lüksünüz kesinlikle yoktur. Üzerinde en küçük bir şaibe olan, kimseden ikaz beklemeden kapının dışına çıkmalıdır. Gönül yapmak yerine gönül kıran da yanlış yerde olduğunu bilmelidir. Siyaset gönül işidir, gönüllülük işidir. Biz gönül dünyamıza 3 kıta, 7 iklimdeki tüm mazlum kardeşlerimizi sığdırmışken kendi ilçesinde, ilinde alicenap olmayı başaramayanlar, çatımıza ancak zarar verir. AK Parti'de görev almak demek milletin derdi ile dertlenmek, geleceğine ışık tutmak demektir. Kendisi çevresine dert olan, milletin derdine nasıl derman olacak? AK Parti teşkilatlarının kendilerini bu zaviyelerden gözden geçirmelerini istiyorum.



Herkes kendi durumunu elbette en iyi kendi bilir. Ölçümüzün, 'Acaba millet bana ne der' olduğunun da bilinmesini istiyorum. Kuruluşunu ilan ettiğimiz 14 Ağustos 2001 tarihinden beri AK Parti'de bu şuura sahip arkadaşlarımızla yol yürüdük. Arada elbette yorulanlar, yolda kalanlar, yolunu kaybedenler olmuştur. Buna rağmen Türkiye'yi 16 yılda 3 kat büyütmeyi, bölgesinde ve dünyada söz sahibi yapmayı, AK Parti'nin her kademesinde görev almış yoldaşlarımızla, dava ve kader arkadaşlarımızla beraber başardık. İnşallah 2023 hedeflerimize de sizlerle birlikte ulaşacağız. Çocuklarımız, kendilerine emanet edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımızı bu güçlü temel üzerinde yükselteceklerdir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu, 81 ilden katılan çocukların Ulusal Çocuk Forumu'nda bir araya geldiğini anımsattı.



Forum çerçevesinde grupta da iki çocuğun bulunduğunu ifade eden Erdoğan, yanına davet ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar Erdoğan'a, 19. Ulusal Çocuk Forumu'nun kapanış toplantısında açıklanan çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik bildiriyi sundular.



Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'a da Allah'tan rahmet diledi.



