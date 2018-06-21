Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış Çumra’da

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Çumra ilçesinde bazı programlara katıldı.

Çumra’da sanayi esnafıyla kahvaltı programında bir araya gelen Akış, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu.

STK temsilcileriyle de bir araya gelen Akış, Güvencinlik ve Karkın mahallelerini ziyaret etti.

Akış, ziyaretlerinde 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve güçlü bir meclis için milletvekili adaylarına destek istedi.

Programlarda Akış'a, AK Parti Çumra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz ve partililer eşlik etti.