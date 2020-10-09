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Cumhur İttifakında kongre heyecanı
Nevşehir'de Cumhur İttifakının iki ortağında kongre heyecanı yaşanıyor.
Politika 09.10.2020, 14:34
NEVŞEHİR(MHA) AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinde birer hafta arayla yeni il yönetimleri ve başkanları belirlenmiş olunacak.
Öte yandan Cumhur İttifakının diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisinde ise bu hafta sonunda il kongresi yapılacak.
Mevcut il başkanı İlhan Kaya'nın yanı sıra Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker'in iki ayrı liste halinde yarışacağı il kongresinde kimin kazanacağını kamuoyu 11 Ekim Pazar günü 18.00 dolayında öğrenecek.