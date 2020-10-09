Cumhur İttifakında kongre heyecanı

NEVŞEHİR(MHA) AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinde birer hafta arayla yeni il yönetimleri ve başkanları belirlenmiş olunacak.

AK Parti'de mevcut İl Başkanı M. Rauf Yanar ve beraberindeki yönetim tek liste olarak 18 Ekim Pazar günü yapılacak kongreye girmesi bekleniyor. Başkan Yanar'ın il yönetiminde yeni isimlere de yer vereceği ancak genel olarak yönetim kurulu üyelerini mevcut kadrodan seçmesi bekleniyor.

Öte yandan Cumhur İttifakının diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisinde ise bu hafta sonunda il kongresi yapılacak.

Mevcut il başkanı İlhan Kaya'nın yanı sıra Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker'in iki ayrı liste halinde yarışacağı il kongresinde kimin kazanacağını kamuoyu 11 Ekim Pazar günü 18.00 dolayında öğrenecek.