"Çok talihsiz ve üzücü bir açıklama"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İstanbul'da 4 yaşında bir çocuğun tacize uğramasının ardından, yaşam koçu Çolpan Işın Taner'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin, "Çok talihsiz, üzücü ve vahşice bir açıklama sadece bu açıklamayı yapan değil, böyle düşünen ve bu açıdan olayları değerlendiren bir zihniyet varsa bu zihniyetin tümünü kınıyorum." dedi.

Usta, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğun yaşadıklarının çok vahşi bir olay olduğunu belirterek, "Hiçbir çocuğumuzun ufacık bir teline dahi bir zarar gelsin istemeyiz. Bunun üzerinden böylesine canice ve vahşice kutuplaşmanın yapılmaya çalışılıyor olması, bir kesimin hedef gösteriliyor olması ve böyle bir zihniyetin var olması açıkçası insanlık adına endişe verici bir durum." ifadesini kullandı.

Usta, "İnsan olan, insanlık açısından ve insani değerleri taşıyan azıcık merhameti ile yüreği olan hiç kimsenin bu tip açıklamalara, bu tip söylemlere destek vereceğine inanmıyorum. Çok talihsiz, üzücü ve vahşice bir açıklama sadece bu açıklamayı yapan değil, böyle düşünen ve bu açıdan olayları değerlendiren bir zihniyet varsa bu zihniyetin tümünü kınıyorum. 2019 yılında Türkiye'de böyle bir zihniyetin varlığına inanmak istemiyorum. Bu kabul edilebilir bir şey değil, bir düşünce özgürlüğü olarak veya bir fikir açıklama olarak asla kabul edilemez. Bu çok canice, dehşet ötesi bir şey. Ailenin de ve evladımızın da bu konuyla tekrar yüreklerinin incindiğini, çok üzüldüklerini biliyoruz. Bu konuda bütün Türkiye tek yürek ve tek ses olarak ailenin ve çocuğun yanındayız. Kimsenin böylesine canice bir eyleme bir mazeret üretme bir gerekçe gösterme gibi bir durumu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.