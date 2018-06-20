"CHP'yi APO'nun askeri yapmak üzere uygun adım götürüyorsunuz"

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'yi eleştirerek, "Yeri gelince 'Atatürk'ün askerleriyiz' diyorlar. Siz CHP'yi APO'nun askeri yapmak üzere 'uygun adım marş ileri' adım götürüyorsunuz." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde partisince düzenlediği mitingde, 24 Haziran seçimlerinde güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye dediklerini, eğer güçlü bir Türkiye isteniyorsa hükümetin güçlü olması, güçlü hükümet için de parlamentoda çoğunluğun mutlaka bulunması gerektiğini bildirdi.

Hükümetin arkasında eğer parlamento çoğunluğu yoksa o hükümetin güçlü olamayacağını vurgulayan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın arkasında güçlü bir parlamento çoğunluğunu hep beraber koymamız gerekiyor." diye konuştu.

Bozdağ, göstergelerin, seçimlerin birinci turunda işin bittiğini gösterdiğini, 24 Haziran'da saat 22.00'de herkesin, Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanını öğreneceğine dikkati çekti.

Muhalefetin "Cumhurbaşkanlığına Tayyip Bey'in engel olamadık ama parlamentodaki çoğunluğu elde etmesine engel olalım." dediğini aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Büyük bir gayretin içindeler. Tamam olsunlar, bir şey demiyoruz ama hedeflerini çok iyi bir şekilde biliyoruz. Niçin? Cumhurbaşkanını zayıflatmak, elini ayağını bağlamak, etkisiz hale getirmek, Türkiye'ye hizmetini engellemek için. Şimdi bizim parlamentoda gücümüzü azaltmak için 'HDP'ye oy kampanyası' başlattılar. Bir yandan FETÖ'cülür, bir yandan CHP'liler şimdi türkülerini değiştirdiler. 'Eğer HDP barajı geçmezse bu vekillerin büyük bir kısmını AK Parti kazanacak, öyleyse AK Parti kazanacağına PKK'nın uzantısı HDP kazansın' diyorlar. 'Ne yapalım, her CHP'li aile evinden bir oy HDP'ye versin' kampanyası yapıyorlar. Bir de utanmadan 'biz Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar."

"Atatürk hayatta olsaydı, İnönü hayatta olsaydı PKK sever ve terör örgütünün uzantısı HDP'yi parlamentoya sokmak için kampanya yapan bu CHP yöneticilerinin ileri gelenlerini CHP'nin kapısına kor muydu?" diye soran Bozdağ, "Yeri gelince 'Atatürk'ün askerleriyiz' diyorlar. Siz CHP'yi APO'nun askeri yapmak üzere 'uygun adım marş, ileri' adım götürüyorsunuz. Atatürk bunları kapıdan kor muydu?" ifadesini kullandı.

CHP'li seçmene, "Allah aşkına, elinizi vicdanınıza koyun, Atatürk hayatta olsaydı PKK'nın listesini belirlediği ve PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP barajı geçsin diye oy ister miydi, İnönü oy ister miydi?" sorusunu yönelten Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı:

"CHP'li olanlar Atatürk'ün izinden gidenler bunu yapar mıydı? Ama şimdi yapıyorlar. AK Pati'liler bu PKK'lılardan, bu millet, bu devlet için daha mı tehlikeli insanlar? Milleti için devletin için daha mı tehlikeli insanlar? Milleti için devleti için her şeyi göze alanlar, bu millet daha ileri gitsin, devlet daha ileri gitsin diye çalışanlar daha kötü insanlar mı?"