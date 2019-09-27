'CHP'nin Suriye konferansı uluslararası çalışmalara alternatif değil katkı'

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla İstanbul'da yapılacak "Uluslararası Suriye Konferansı"nın sunuş yazısında, "Bu konferans uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmalara bir alternatif olarak düşünülmemelidir. Bu çalışmalara mütevazı bir katkı sağlamayı ancak her şeyden önce Suriye’nin komşuları ile sorunun temel dinamiklerini birlikte çözümlemesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Uluslararası Suriye Konferansı, yarın sabah Grand Tarabya Hotel'de Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla başlayacak.

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da açılışında birer konuşma yapacağı konferansta, akşam saatlerine kadar 5 ayrı panel düzenlenecek.

Panellerden ilki CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz moderatörlüğünde yapılacak ve "Suriye Sorununun Uluslararası Boyutu" başlığını taşıyacak. Panelin konuşmacıları arasında eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in yanı sıra Rusya'dan Ivan Starodubtsev, AB Türkiye Temsilciliğinden Steven De Wilde, Allameh Tabatabaedi Üniversitesinden Prof. Dr. Gholam Ali Chengini Zade, Irak Amerikan Üniversitesinden Doç. Dr. Akeel Abbas ve Kahire Amerikan Üniversitesinden Amy Kristine Holmes bulunuyor.

"Suriyeli Sığınmacıların Karşılaştıkları Sorunlar" başlığını taşıyan ikinci paneli ise emekli büyükelçi Faruk Loğoğlu yönetecek. Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları

Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan'ın söz alacağı panelde, Suriyeli gazeteci Sarkis Kassarjian da bir konuşma yapacak.

Yemek arası sonrası başlayacak "Toplumsal Yaşam ve Uyum" başlıklı üçüncü panelin moderatörlüğünü ise eski Dışişleri Bakanlarından Yaşar Yakış yapacak. Suriye Hristiyanları Derneği Başkanı da katılıyor

Gazeteci Aydın Selcen'in yöneticeği dördüncü panelin başlığı "Bölgedeki Aktörlerin Stratejik Konumları" olacak. Suriye'deki güncel durumun askeri ve hukuki açıdan ele alınacağı bu panelde, güvenlik ve siyaset uzmanlarının yanı sıra Suriye Hristiyanları Derneği Başkanı Wael El Malasi'ye de söz verilecek.

"Yerel yönetimlerin rolü, sorunlar, öneriler" başlığındaki son paneli eski bakanlardan Murat Karayalçın yönetecek. Bu oturumda akademisyenlerin yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da birer konuşma yapacak.

Konferans akşam saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün açıklayacağı sonuç bildirgesi ile sona erecek.

Konferans sunuşu

CHP tarafından düzenlenecek konferansın sunuş yazısında, CHP'nin, Suriye sorununun başından itibaren bu konunun Suriye’nin komşularının ve bölgenin kendi dinamiklerinin oluşturacağı bir ortak zeminde irdelenmesi gerektiğini savunduğu belirtildi. Düzenlenecek uluslararası bir konferansın da temel amacının bu ortak zeminin yaratılması imkanlarının araştırılması olacağı ifade edilen sunuşta, şunlar kaydedildi:

"Bu konferans Suriye sorununun çözümü için uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmalara, örneğin Cenevre Konferansı'na, Astana sürecine veya Soçi sürecine bir alternatif olarak düşünülmemelidir. Bu konferans bu çalışmalara mütevazı bir katkı sağlamayı, ancak her şeyden önce Suriye’nin komşuları ile sorunun temel dinamiklerini birlikte çözümlemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Konferans, bu amaçla Suriye’nin insan kaynaklarının başka ülkelerde içinde bulundukları durumu, konunun uluslararası boyutunu, komşu ülkelerin Suriye’nin sorununun çözümüne ne gibi katkılarda bulunabileceklerini ve Suriye’nin komşularıyla nasıl bir eşgüdüm oluşturabileceğini anlamayı da hedeflemektedir."