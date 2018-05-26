CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çiftçi kardeşim, İnce'nin cumhurbaşkanı, CHP'nin parlamentoda ağırlığının olduğu bir Türkiye'de, senin borçlarının faizlerini son kuruşuna kadar sileceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu, JW Marriott Otel'de düzenlenen CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, vergi ve sigorta prim borcu zamanında ödendiğinde devletin en az 322 milyar lira az borçlanacağına işaret etti. Kılıçdaroğlu, kayıt dışı ekonominin büyük oranda azalacağını, kimsenin kaçak işçi çalıştırmayacağını, "vergi vermiyorum" demeyeceğini söyledi.

Katma değeri yüksek ürün üretenler için daha farklı koşullar ve sıfır faizli daha yüksek kredi imkanı sağlayacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, amacın, Türkiye'yi katma değeri yüksek ürün üreten, güçlü bir ülke haline getirmek olduğunu vurguladı.

Bunun sonucunda, ihracatın geleneksel ürünlerin dışına çıkacağını, katma değeri yüksek ürün üreten ve bunları ihraç eden, çok daha fazla gelir elde eden bir Türkiye'nin oluşacağını belirten Kılıçdaroğlu, "En geç 5 yıl içinde ülke orta gelir tuzağını aşacak ve Türkiye'de kişi başına gelir en az 15 bin dolar olacak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kendi kendine yeten bir ülkeden, saman ithal eden bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıya olunduğunu anlatarak, Batı'nın egemen güçlerinin, iktidarı yönlendirdikleri politikalarla Türkiye tarımını çökerttiğini ifade etti.

Şimdi bu güçlerin, "81 milyon insanı biz besleyeceğiz" kavgası verdiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Tarımda, Cumhuriyet'in kurucu ayarlarına yeniden döneceğiz. Fiskobirlik, Tariş, Toprak Mahsulleri Ofisi, Çukobirlik, Trakya Birlik, Et ve Süt Kurumu gibi kurumları yeniden ayağa kaldıracağız. Fındıkta dünya lideriyiz, en çok fındığı üreten ülke biziz ama fiyatını biz belirleyemiyoruz. Sözümüz söz, Karadeniz'de fındık borsasını kuracağız, fındık fiyatını Türkiye belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tarım teknoloji liseleri kurulacak"

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de söylediği gibi çiftçiye mazotu KDV'siz ve ÖTV'siz 3 liradan vereceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, iktidarın "Biz, 2,5 liradan veriyoruz" diye itiraz ettiğini, ancak İnce'nin traktöre binerek 5,72 liradan mazot alıp, bunu gösterdiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının çiftçiden, mazottan, Türkiye'den haberinin olmadığını savunarak, "5 yıl içinde tarımı ayağa kaldıracağız. 5 yıl içinde bütün kırsala 40 bin ziraat mühendisi, teknisyeni ve veterineri mutlaka atayacağız. Kırsala, köye gidin, hayvan üreticisiyle çiftçiyle yan yana gelin." dedi.

Tarım teknoloji liseleri kuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, tarımda teknolojinin gözardı edilemeyeceğini, çiftçiyi yeniden "milletin efendisi" ilan edeceklerini vurguladı.

"Bir şey daha söylemek istiyorum çiftçi kardeşime, İnce'nin cumhurbaşkanı, CHP'nin parlamentoda ağırlığının olduğu bir Türkiye'de senin borçlarının faizlerini son kuruşuna kadar sileceğim." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, çiftçilerden üretmelerini istedi.

- "Esnaf bakanlığı kurulacak"

Rantiyeye değil, üretene vereceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Rantiyeye değil, üretene veriyoruz. Rantiyeye 16 yıldır çalışıyorlar. Bütün rantiye köşeyi döndü. Bizim görevimiz, alın teri dökenlerin köşeyi dönmesidir. Sözümüz söz, Muharrem İnce'nin de sözü, Kılıçdaroğlu'nun da sözü, tarımda Türkiye'yi dünya lideri yapacağız." sözlerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, 11 Nisan 2006'da TBMM'den çıkan Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde "Milli gelirin yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilir" dendiğini hatırlatarak, uygulanmayan bu maddeyi uygulayacakları sözünü verdi.

Çiftçinin bankanın önünde kendini yakmayacağını, faizleri silinmiş onurlu bir çiftçi olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Şeker fabrikalarını geri alacağız. İhalelerini iptal edeceğiz, onlar milletindir." diye konuştu.

Esnaf bakanlığı kuracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, kira stopajından esnafı kurtaracaklarını, bütün sorunların çözüleceğini ifade etti.

- "Son kuruşuna kadar hesaplandı"

Anadolu'da nüfusun azaldığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, Kuvayımilliye hareketinin göz bebeği olan Anadolu'yu yeniden şaha kaldırmanın İnce'nin de kendisinin de namus borcu olduğunu vurguladı.

Projeleriyle Anadolu'yu ayağa kaldıracaklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, ürettikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmayı, çocukların iyi bir eğitim almasını, iyi bir iş bulmasını istediklerini ifade etti.

Projelerde neyin nasıl yapılacağının son kuruşuna kadar hesaplandığını aktaran Kılıçdaroğlu, iktidarın 16 yılda yapamadığını 5 yılda yapacaklarını savundu.

Kılıçdaroğlu, projelerinin sadece Türkiye'nin değil, Kafkasların, Ortadoğu'nun, Balkanların da güvencesi olduğunu belirterek, hedeflerinin Türkiye'yi bölgesinde 21. Yüzyılın lideri yapmak olduğunu ifade etti.

(Sürecek)