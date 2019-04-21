CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı sona erdi

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta şehit cenazesinde yapılan saldırı nedeniyle gerçekleştirilen olağanüstü MYK toplantısı bitti - Kılıçdaroğlu, MYK'nin ardından parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi - Toplantılarda, TBMM'de saldırıya ilişkin araştırma önergesi verilmesinin ve il başkanlıkları aracılığıyla basın açıklamaları yapılmasının konuşulduğu belirtildi