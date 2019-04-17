"CHP'nin elinde sandık sonuç tutanağı olduğunu düşünmüyorum"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Neden yeni kurguladıkları sistemden hiç bahsetmediler ve oradan hiç veri aktarmadılar, ben CHP'nin elinde sanıldığı gibi sandık sonuç tutanağı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Yavuz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin partisinin genel merkezinde gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi ile ilgili Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunun detaylarını anlatan Yavuz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yavuz, "FETÖ iddiasıyla bağlantı kurduğunuz isimlerle ilgili olarak sandık üye ve başkanlarından, hangi mülki idare amirleri oldukları bellidir. Bunlarla ilgili bir harekete geçildi mi?" sorusuna yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz tespitlerimizi yargıya havale edeceğiz. Yargı, kimi çerçevenin içerisine alıp, ne yapıp yapmayacağı yargısal bir faaliyettir ona karışamayız. Biz bizim elimizdeki bilgiyi belgeyi inandıklarımızı, anladıklarınızı, gördüklerimizi ve yakaladıklarımızı yargıya intikal ettirmek gibi bir görevimiz var onu yapacağız. Hangi mülki idare amir olduğu belli diyorsunuz, biz önce gerçekten size çok ihtiyacımız var basın mensubu arkadaşlarımıza gerçekten, şu nedenle AK Parti'nin lehine bir şey yapın diye değil gerçeği ortaya çıkartmakta çok büyük misyonunuz, fonksiyonunuz ve göreviniz var. Mülki idare listeyi teslim etti ve bu listelerin içinden almadı ilçe seçim kurulları. Eğer mülki idare bu listeleri yanlış teslim etseydi kaymakamlık ve valilik o da bunun içinden verseydi seçim kurullarına atfedebileceğimiz zerre kusur olmazdı. Suç duyurusunda bulunacağız."

Mülki idare amirlerinin kamu görevlilerinin listelerini ilçe seçim kurullarına teslim ettiklerini vurgulayan Yavuz, "İlçe seçim kurulları bu kamu görevlilerinin listesinin içinden çok az atamıştır. O listenin dışına çıkarak kamu görevlisi olmayan veya kamu görevlisi olmasına rağmen engeli olan kişileri atamıştır. İlçe seçim kurulu hakimine veriliyor bu yetki kanunda çok net. Bu alan müdahale edebilecek bir alan değil arkadaşlar bunu söyledik. Bu alan, bu listeleri bilmiyoruz hiçbir parti bilmiyor." diye konuştu.

Yavuz, gazetecilerin sorularını toplu olarak aldı ardından tek tek yanıt verdi.

YSK'nin AK Parti'nin daha önceki İstanbul ile ilgili başvurusunun reddedilmesinin hatırlatılması üzerine Yavuz, "Oy pusulasının eksik olduğunu gördük orada birtakım usulsüzlükler olduğunu gördük. Bu bir şüphenin varlığını artırıyor aslında. Biz o günden daha güçlü elimiz, sayımda biz bu belgelerin hiçbirini sunmadık. Biz az önceki örneklemeyle ve benzer hatta kaydırmaları da ortaya koyarak dedik ki bu kadar şey var artık bunları bir sayalım dedik. Biz şimdi tam kanunsuzluk ve tam hareketle olağanüstü itiraza giderken yenilerini ekledik buraya. Bunların çoğu onda yok zaten hiçbiri yok hatta çok azı var ve orada da zaten verilen kararla bizim ne kadar olduğumuzu gösteren yeni verilerin ortaya çıkmasına katkı sağladı." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına yönelik eleştirilerde bulunan Yavuz, şöyle devam etti:

"Ben başka bir soru soruyum o zaman CHP Adil Seçim Sistemini hem de platformunu 24 Haziran seçimlerinde hem de kanuna aykırı suç işleyerek kuran CHP, neden böyle diyorum? Ortamı dinleyebilecek halde bir yazılım yaptılar suçtu o. Bunu uyguladılar, uygulamadılar demiyorum ben bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Baksınlar dedim çünkü böyle bir yazılımı bizim teknik elemanlar ortaya çıkardı. O gün seçim günü veri açıkladılar, oy veren CHP'liler geldi. Veriyi nereye oy verdiğini sisteme girdi ve Türkiye'ye yansıttılar bu da seçim suçudur ve yasağıdır. Bu iki şeyi yapmalarına rağmen akşamı görmeden patladı sistem. Bu seferse 'biz yeni bir sistem kuruyoruz bu sistem üzerinden her şeyi takip edeceğiz' dediler. Peki ben soruyorum bu da önemli bir sorudur. Neden yeni kurguladıkları sistemden hiç bahsetmediler ve oradan hiç veri aktarmadılar. Ben CHP'nin elinde sanıldığı gibi sandık sonuç tutanağı olduğunu düşünmüyorum."

Yavuz, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilip verilmemesine ilişkin, şu görüşlerini paylaştı:

"Şimdi kanunlar çok açık herkes kanuna göre karar verecek ve biz seçim iptal edilen yerlerde verilmişse de mazbatanın ve tutanağın iptal edildiğini gördük. Biz de bunun üzerine YSK'ye başvurduğumuz için bizim İstanbul il teşkilatımız il seçim kuruluna başvurdu. Dedi ki 'Bizim belgelerimiz çok güçlü, olağanüstü itirazda da bulunduk siz bir süre bunu bekletin ve ondan sonra netleşince karar verin' karar verecek olan orası talep etmek bizim hakkımız ve mantıklı bir talepte bulunduğumuzu düşünüyoruz."

(Bitti)