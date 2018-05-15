NİĞDE (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Amerika Birleşik Devletleri, dünkü Filistin'de Müslümanların katliamına yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır ve bunun için bütün insanlık ayağa kalkmalıdır." dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslenen İnce, Gazze'de hayatında kaybeden şehitler için saygı duruşunda bulundu ve vatandaşlarla Fatiha suresini okudu.

Filistin'de bir insanlık dramı yaşandığını, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Müslümanlara zulmettiğini belirten İnce, Ortadoğu'da kalıcı bir barış yerine kalıcı bir husumet kurduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bu duruma seyirci kalamayacağını ve kalmaması gerektiğini ifade eden İnce, şunları söyledi:

"Ben, cumhurbaşkanı adayı olarak görev başındaki Sayın Cumhurbaşkanı'na her türlü yardımı etmeye hazırım. AK Parti ve Erdoğan'ın yaptığı yanlış İsrail politikalarını, yanlış Ortadoğu politikalarını bir süreliğine anlatmayı erteliyorum. Bu durumdayken tartışmanın bir anlamı yoktur. Böyle bir durumda 81 il, 81 milyon tek yürek olmalıdır. Benim Türkiye'ye önerilerim şunlardır, uluslararası vicdana aykırı ve provokatif bu eylemi hepimiz bütün partiler birlikte kınamalıyız. Amerika ve İsrail dünyada yalnız kalmaya mahkum edilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri, dünkü Filistin'de Müslümanların katliamına yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır ve bunun için bütün insanlık ayağa kalkmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine ve sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum, Mavi Marmara'da olduğu gibi 'giderken bana mı sordunuz' demeyeceksen, 'İsrail'e ihtiyacımız var' demeyeceksen, sana cumhurbaşkanı adayı olarak sesleniyorum Niğde'den, dik dur eğilme, hepimiz birlikte yanında duracağız."

Alandaki nakliyecilere seslenen İnce, K1, K2 belgelerini kaldıracaklarını ifade etti. Polislere de seslenen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Polis memurları gariban çocuklardır. Onlar, gariban ailelerin çocuklarıdır. Devlet memurları nasıl mesai alıyorsa siz de mesai alacaksınız, 40 saatin üzerinde mesai alacaksınız. Pazar günleri maç görevi yok, tatil gününde maç görevi yok, 3 bin 600'ü öğretmenler gibi siz de alacaksınız. Sendikalı olacaksınız, bunu yapacağız hep birlikte hep birlikte başaracağız. Üniversite öğrencileri, gençler, size sesleniyorum, her sene 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz, 475 lira kredi alıyorsun, okul bitiyor, iş bulamıyorsun, ne olacak, çocuk açıkta kaldı, size söz, Türkiye Cumhuriyeti adına söz veriyorum, okulunuz bittikten sonra işe giremediğiniz takdirde 2 yıl boyunca o 475 lirayı alacaksınız. Bu ülkenin öğrencileri fizik öğretmeni Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında, bütün öğrenciler, öğrenci kimliğini gösteren bütün müzelere bedava girecek."

İnce, nüfusun yarası kadın olmasına rağmen çalışanların sadece yüzde 32'sinin kadın olduğunu dile getirdi.

Bu rakamın 5 yıl içerisinde yüzde 50 olacağını vurgulayan İnce, "Bunu gerçekleştireceğiz, bundan yana hiçbirinizin kuşkusu olmasın. Çiftçiler, köylüler, hayvancılar, size sesleniyorum, bir köylü çocuğu olarak size sesleniyorum, sizin sorunlarınızı çözmek çocukluğumda çobanlıktan gelen birisi olarak boynumun borcudur. Türkiye'de 2006'da bir kanun çıkardılar, dediler ki milli gelirin yüzde birini tarıma vereceğiz, yüzde yarımı hiç geçmedi. 30 milyar dolar verecekken 12 milyar dolar verdiler. Bu devlet bu çiftçiye borçludur. O borcu ödeyeceğiz. Buğday yüzde 11 artmış, mazot yüzde 27'i artmış. 2002'de 4 kilo buğdayla bir kilo mazot alıyordun, şimdi 6 kilo buğday ile bir kilo mazot alıyorsun. Dolar durdurulamıyor, bugün yine fırlıyor. Bu ülkenin yeni bir anlayışa ihtiyacı var."

- "81 ilin cumhurbaşkanı olacağım"

Hükümeti eleştiren İnce, "Yol yaptılar mı? Yaptılar ama kalitesiz yaptılar, her yer çöküyor. Okul yaptılar, okulda öğretmen yok. Hastane yaptılar mı? Yaptılar ama hemşire yok. Köprü yaptılar mı? Yaptılar ama köprüden geçsen de geçmesen de para ödüyorsun. Bu sistemi değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Alandaki vatandaşların bazı taleplerini dile getirmesi üzerine İnce, "Ön taraftakiler, çok konuşuyorsunuz. Kafam karıştı, bir susun Allah aşkına." diye konuştu.

"Gönüllere köprü korumak zor iş." diyen İnce, "Ben sizin gönlünüze köprü yapmaya geldim. 81 milyonu kucaklamaya geldim. Cumhurbaşkanı olduğumda sadece CHP'nin cumhurbaşkanı olmayacağım, herkesin cumhurbaşkanı, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım." dedi.

Türkiye'nin televizyon ürettiğini ve bir televizyondan 10 avro kazandığını anlatan İnce, "Türkiye bir otomobilden 100 avro kazanıyor. Para kazanamıyor çünkü Türk markası değil. Böyle olduğu için fason üretim yapıyor ve zenginleşemiyor. Tasarım yapacağız, teknolojimiz olacak, markamız olacak. Markayı akıllı çocuklarımızla yapacağız, onları iyi yetiştireceğiz." diye konuştu.

Passolig'i cumhurbaşkanı olduğunda kaldıracağını vadeden İnce, gençlere her türlü imkanı sunacaklarını vurguladı.

Sınava girecek öğrencilerden 250 lira alındığını anlatan İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer 81 milyonluk ülke çocuklarına, gençlerine bedava sınav yapamıyorsa o ülkeye yazıklar olsun. Sizin çocuklarınıza en iyi eğitimi vereceğiz. En iyi okullarda okuyacaklar. En iyi kütüphaneleri, laboratuvarları, temiz tuvaletleri olacak. Size sözümdür, ilk cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, 0-18 yaşındaki çocuklar ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanacak, nüfus kağıdıyla. Bu ülkenin gençlerinden, kadınlarından isteğim şu, bana bir avuç pirinç verin, size bir kazan pilav yapacağım. Erdoğan, 'sizin tek derdiniz beni indirmek' diyor. Benim derdim Erdoğan değil, derdim millet. Benim derdim mazot, gübre fiyatını indirmek. Dolar ve avroyu indirmek."

Konuşmasının ardından vatandaşlara karanfil dağıtan ve özçekim yapan İnce, kentten ayrıldı.











