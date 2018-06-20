CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Türkiye'yi yeniden toparlamamız lazım

MERSİN (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında düzenlenen mitingde, bir siyasetçinin "Meydanlar doluysa sevinebilirsin, balkonlar doluysa işler iyi demektir, çatılar da doluysa kazandın demektir" dediğini anlattı.

Medyaya seslenen İnce, "Televizyonları uyarıyorum, bakın 104 mitingimde yanlış yaptınız, şimdi geriye kaldı 3 büyük kentin mitingi. Ben de meydanlara gönlünü koyan, yüreğini koyan, beni dinlemeye gelen vatandaşlarıma sesleniyorum. Eğer aynı numarayı İstanbul, Ankara, İzmir'de de yaparlarsa miting meydanından kanalların önüne gideceğiz hep birlikte. Bakalım el mi yaman bey mi yaman. Manşet atan Erdoğan, televizyonlara program yapan Erdoğan, manşetlere direne direne gelen ben. Saraylı Erdoğan, devletin uçağıyla gezen Erdoğan, devletin parasını harcayan Erdoğan, milletin parasıyla miting yapan ben." ifadesini kullandı.

İnce, bu seçimin saraylılarla milletin evladı arasında geçeceğini iddia etti.

"Türkiye'yi toparlamamız lazım"

Türkiye'nin dış politikasını da eleştiren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kavgalı olmadığımız kimse yok, 4 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. 40 milyar dolar para harcadık. Neden? Erdoğan'ın kaprisleri yüzünden, kişisel kavgası yüzünden, Esad ile kavgası yüzünden ama bizim paralarımız gitti. 'Rus uçağını düşürdük' dedi, 'Ben talimat verdim' dedi sonra vazgeçti, 'Davutoğlu yaptı' dedi sonra 'Hava kuvvetleri komutanı yaptı' dediler sonra pilota kadar geldi iş. Türkiye'nin el atıp da bozmadıkları hiçbir şeyi kalmadı. Her şeyini bozdular. Şimdi bu bizim yeni dönemde Türkiye'yi yeniden toparlamamız lazım yeniden."

Bu seçimin Türkiye'deki diğer seçimlerden farklı olacağını ifade eden İnce, Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda AK Partililerin de kazanacağını söyledi.

"Zamanı gelecek hepsinin hesabını soracağız"

İnce, Erdoğan'ın kendisinin Niğde ziyareti sırasında şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmediğini söylediğini aktararak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"(Fatiha okumasını biliyor musun?) diyor. Şu fotoğrafı (ekrana İnce'nin Halisdemir'in mezarı başındaki fotoğrafını yansıtılıyor) gösterin. Evet, Erdoğan, senin yanından FETÖ'cüler hala gitmemiş, FETÖ'cüler seni kandırıyor, yanındaki FETÖ'cülere dikkat et. Bak sana yalan söylüyorlar. Fatiha okumasını bilmiyor derken ayıp ediyorsun, iki dakikalığına delikanlı ol. Ayıp ediyorsun. Senin derdin Fatiha değil, senin derdin ayet değil, senin derdin Kuran-ı Kerim değil, senin derdin ayet olsa Fatiha olsa Kuran-ı Kerim olsa 'Bakara makara' diyen adamı tutup kulağından atardın partiden, hadi oradan."

İnce, kimseye yalan söylemediğini, 5 vakit namaz kılmadığını ancak 15 yaşından beri cuma namazına gittiğini yineledi.

Okul müdürlerine talimat verildiğini iddia eden İnce, "Okul müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, o attığınız tweetleri, attığınız mesajların hepsini biliyorum. Siz gidin önce çocukların okullarda temiz tuvaletlere girmelerine bakın, nitelikli okul niteliksiz okul ayrımına bakın. Kimsiniz siz? Valiler, kaymakamlar... İçlerinde namuslu, dürüst, Cumhuriyetçi kaymakamlar da var, haber veriyorlar. Meydanlarda geziyorlar sanki AKP'nin il başkanı, Tayyip Erdoğan'ın yaverleri gibi çalışıyorlar. Her birinizi bir kenara not ediyoruz, merak etmeyin, zamanı gelecek hepsinin hesabını soracağız hiç merak etmeyin." ifadesini kullandı.

Muhabir: Lale Köklü