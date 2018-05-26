CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Solun birlikteliği eski bir terminoloji

ANKARA (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, beraberindeki heyetle, sırasıyla Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Mehmet Raşit Tükel ile Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği Başkanı Emin Koramaz'ı makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerinde 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanacağına inancını dile getiren İnce, vaatlerini hatırlattı.

Ziyaret ettiği için SOLOTÜRK pilotlarının cezalandırıldığını, Cerrahpaşa'daki dekanın görevden alındığını savunan İnce, "Duydum ki bugün bir genelge yayımlıyorlarmış, ince belli bardakla çay içmeyi de yasaklayacaklarmış. İnce korku böyle bir şey. YÖK Başkanı'nı ziyaret etsem, Genelkurmay Başkanı'nı ziyaret etsem acaba onları da görevden alırlar mı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de devlet memurluğu yaptığını hatırlatan İnce, meydanlarda söylediklerinin sıradan bir siyasetçinin sözleri olmadığını belirtti.

İnce, meydanlarda "Vatandaş asla kemer sıkmayacak, devlet sıkacak." sözünü verdiklerini anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin seçim beyannamesinde açıkladığı polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin özlük haklarına yönelik ek gösterge düzenlemesine ilişkin vaadini eleştirdi.

"İlk işimiz OHAL kalkacak"

3600 ek gösterge verilmesini kendilerinin dile getirdiğini ve bu konuda TBMM'de verdikleri önergenin reddedildiğini iddia eden İnce, "Cumhurbaşkanı olur olmaz, yemin eder etmez ilk işimiz OHAL kalkacak. Özgür bir Türkiye olacak, konuşan bir Türkiye olacak. Cumhurbaşkanını eleştiren bir Türkiye olacak." diye konuştu.

"Türkiye'yi normalleştireceğiz, uzlaştıracağız, barıştıracağız." diyen İnce, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun asla kaldırılmayacağını, herkesin istediği sendikaya üye olabileceğini de vadetti.

Görevde yükselmeler konusunu da önemsediklerini dile getiren İnce, "Bu ülkenin gençlerinin adil bir sistemde kamuda yükselmesini gerçekleştireceğiz. Mülakatı kaldıracağız. Mülakat varsa liyakat yoktur. Bu olmayacak, memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

Kadının iş gücüne katılım oranının yüzde 32'den yüzde 50'ye çıkarılması gerektiğini belirten İnce, bunun için her mahalleye bir kreş yapılması sözünü verdi.

İnsanların birbirleriyle barış içinde yaşaması ve Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesini sağlayacaklarını ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Bunu başaracağız, inanıyorum fakat bunun için bir büyük yelpazeye ihtiyacımız var. Solun birlikteliği eski bir terminoloji. Bu, işe yaramaz artık. 50+1 lazım. Daha değişik bir terminoloji lazım. Cumhuriyetçiler bir araya gelecek, bunun içinde sosyalistler, muhafazakarlar, sosyal demokratlar, liberaller olacak. Geniş bir yelpaze olacak. Bu geniş yelpazeyi kuramadıktan sonra hiçbir işe yaramıyor."

İnce, bunu da "Yön, Yöntem ve Yönetim (3Y) " ile gerçekleştireceklerini vurgulayarak, ortak akılla ortak iyiyi bulmanın önemine dikkati çekti.

TRT televizyonlarında kendisine ayrılan süreyi de eleştiren İnce, "Ne keser gibi hep bana, ne rende gibi hep sana, testere gibi bir sana, bir bana olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İnce, özellikle eğitim konusunda dayatma yapmayacağını, tüm tarafları uzlaştıracaklarını dile getirerek, "Yeni bir sınav sistemi kuracağız. Adil, geçerli, güvenli ve herkesin kabul ettiği. Benden sonra birisi cumhurbaşkanı olduğunda değiştirmeye gerek duymayacak. Toplumu uzlaştırarak bunu yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Kimsenin kılık kıyafetine karışmayacaklarını, bunun artık aşıldığını ve siyasetin gündeminde olmadığını belirten İnce, terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin de görüşlerini aktardı. İnce, "Terör nereden gelirse gelsin, amansız bir şekilde mücadele edeceğiz. İster FETÖ, ister IŞİD, ister PKK, ister başka terör örgütleri olsun. İkinci büyük mücadelemiz yolsuzluklarla olacak. Yetimin hakkını yediremeyiz. Hesap veren, şeffaf bir devlet olacak, bunları başaracağız." ifadelerini kullandı.

Seçim kazanmak için siyasetçi mantığıyla değil, devleti yönetmek için devlet adamı mantığıyla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan İnce, 16 yılda 320 milyar lira borç yapıldığını öne sürdü.

İnce, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Merkez Bankasını özgürleştireceğini savunarak, kamuda zorunlu olmayan yatırımları erteleyeceklerini ve tasarruf dönemine gireceklerini söyledi.

Bu tasarrufa önce kendisinin başlayacağını belirten İnce, daha sonra eğitim ve Ar-Ge çalışmalarına hız vereceklerini, üretime dayalı ekonomi izleyeceklerini kaydetti.

İnce, ziyaretlerde konfederasyon ve birlik yöneticilerinin sorularını da yanıtlayarak, kendisine ilettikleri tüm sorunlara çözüm üretecekleri sözünü verdi.

Ziyaretlerde CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Onursal Adıgüzel de hazır bulundu.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş, Fatih Türkyılmaz