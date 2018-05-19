CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Sinop'ta

SİNOP (AA) - Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Türkiye'nin sorunlarını ilk olarak eğitim alanından çözmeye başlayacağını söyledi.

Türk vatandaşlarının bir Alman veya Fransız çocuğundan daha az zeki olmadığını vurgulayan İnce, eğitimde sil baştan yeni bir model yapacaklarını dile getirdi.

İnce, eğitimde "Ben cumhurbaşkanıyım istediğimi yaparım" mantığının kabul edilemez olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Eğitimde bir yıl içerisinde uzlaşacağız. AK Partililerle MHP'lilerle İYİ Partililerle HDP'liler ve Saadet Partililerle uzlaşacağız. Kimseye dayatma yapmayacağız. Eğitimde bir uzlaşma, bir model olacak. Gel bakalım kardeşim, biz çocuğumuza ne öğretmek istiyoruz. Matematikse matematik, ne öğretmek istiyoruz yabancı dil. Aklın yolu birdir. Adı ne bunun, Milli Eğitim Bakanlığı. İki bakanlıkta 'milli' var. Uzlaşarak yapacağız, dayatarak değil. Sen din eğitimimi istiyorsun, sana din eğitimi vereceğiz. Sen zorunlu din eğitimi istemiyor musun? Tartışacağız, bulacağız bir yolunu. Modern dünya ne yapıyorsa onu yapacağız. Modern dünya diyor ki eğitim anne karnında başlar. Hamile kadının beslenmesi, spor yapması, bütün bunlar eğitimin bir parçasıdır. Sağlıklı nesiller yetiştireceğiz."

"Yargıç kimsenin önünde ayağa kalkmaz"

İnce, cumhurbaşkanının önünde düğme ilikleyen yargıdan ülkeye hayır gelmeyeceğini, bu sistemi mutlaka değiştireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı olması halinde yüksek yargı mensuplarının kendisi salona girdiğinde ayağa kalkmayacağını vurgulayan İnce, "Yargıç kimsenin önünde ayağa kalkmaz. Cumhurbaşkanı olsan dahi ayağa kalkmaz. Bana soruyorlar, 'Tayyip Erdoğan'ı yargılayacak mısın? Hayır, benim öyle bir görevim yok ama benim adil, bağımsız, tarafsız bir yargı oluşturma görevim var. Bu yargı düzenini kuracağız. Bu yargı düzeni gerekirse Erdoğan'ı yargılar, gerekirse beni yargılar, herkesi yargılayabilecek. Bu yargı düzenini mutlaka kuracağız." diye konuştu.

"İş bulamayan mezun öğrenciye iki yıl kredi vereceğiz"

Üniversiteyi bitiren ancak iş bulmayan öğrencilere iki süreyle daha öğrenci kredisi ödemeye devam edeceklerini dile getiren İnce, "parayı nereden bulacaksın" diye soranlara da bu konuda gereken cevabı vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Ülkenin 4 milyon Suriyeliye 40 milyar dolar harcadığını belirten İnce, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı olduğumda beş yıl boyunca hiçbir şey yapmasam, hiç fabrika açmasam, hiç yatırım yapmasam, sadece geliri adil dağıtayım maaşlar iki katına çıkar. Bakın, doları durduramıyorlar. Peki ne diyor? 'Tek dertleri beni indirmek.' Vallahi değil, billahi değil. Derdim sen değilsin, derdim millet, millet. 21 Haziran'da cumhurbaşkanı seçileyim dünyaya vereceğim mesaj şudur: Bir, hukuk devleti olacağız, bağımsız bir yargımız olacak, mahkemeler adalet dağıtacak. İki, kamuda yükselme liyakate göre yapılacak. Adamın mezhebine bakmayacağız, adamın ırkına, kökenine bakmayacağız, yeteneğine, bilgisine bakacağız. Bağımsız kurumlar bağımsız olacaksa bağımsız olacak, özerk olacaksa özerk olacak. Çünkü yatırımcı güvenli bir liman arar."

Ülkenin sorgulayan ve yaratıcı gençlere ihtiyacı olduğunu dile getiren İnce, şöyle devam etti:

"Her yıl 10 bin gencimizi eğitim için yurt dışına göndereceğiz. Türkiye'nin kurtuluşu iyi eğitimli gençlerdedir. Bunu başaracağız. Astsubaylara görev tazminatını da vereceğiz, 9/2'yi de vereceğiz. Sözüm söz ama bunu her gün istemeyin. Bir kere söyler Muharrem İnce. Birisi mesaj atmış, 'Astsubaylara kıdem tazminatı vereceğim' dedin, artık söylemiyorsun. Subaylar seni tehdit etmiş' diye yazmış. Muharrem İnce'yi korkutacak adam daha anasından doğmadı. Geçin o işleri. Bana öyle bir şey olmadı, olsa da korkacak halim yok. Uzman çavuşlara da söz verdim. Polislere de dedim, 3 bin 600'ü yapacağız. Öğretmenlere mülakatı kaldıracağız."

Muhabir: Gökhan Gücüklüoğlu