CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Sanayi ve Girişimcilik Bakanlığı kuracağım

ANKARA (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçildiğinde mevcut yönetime ilaveleri olacağını belirterek, "Girişimciliği ilave edeceğim, Sanayi ve Girişimcilik Bakanlığı kuracağım, esnafı ilave edeceğim, Ticaret ve Esnaf Bakanlığı kuracağım." dedi.

İnce, Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara Mitingi'ne gelişinde, eşi Ülkü İnce ile alandakileri selamladı.

Sözlerine, "Küllerimizden yeniden doğduğumuz şehir Ankara, milli müdafaanın cefakar şehri, Seymenlerin şehri Ankara, mütevazı Çankaya'dan muhteşem Cumhuriyeti kuran Ankara. Bozkırın yeşile, cehaletin bilime dönüştüğü Ankara. Bağımsızlık ruhun ilk yeşerdiği şehir Ankara." diyerek başlayan İnce, bugün 106'ncı mitingini düzenlediğini belirtti.

Anadolu Meydanı'nın ucu bucağının görünmediğini anlatan Muharrem İnce, alandakilerden birbirlerini sıkıştırmamalarını istedi.

"Şimdi Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde neler yapacağımı anlatacağım." diyen Muharrem İnce, şöyle konuştu:

"Önce şunu söyleyelim, Pazar günü ben yok, sen yok, o yok, biz var biz. Şimdiden söylüyorum, ben 50 günde evimde ya 2 gece yattım ya 3 gece. Yarın akşamdan itibaren sıra sizde. Pazar sabahı geç kalmayın, okulların bahçesinde yatın cumartesi akşamı. Pazar günü acıkmayın, Pazar günü uykunuz gelmesin, hasta olmayın. Pazar günü oyunuzu kullandınız, okulun bahçesinde dur, ayrılma. Sonra ilçe, il seçim kuruluna. Pazar günü sabah Yalova'da oyumu kullanıp doğru Ankara'ya geleceğim."

Ankara'da bugün bazı kişiler tarafından üzerinde CHP logosu basılan broşürler dağıtıldığını öğrendiğini aktaran İnce, bunların gerçeklikle ilgisi olmadığını bildirdi.

Muharrem İnce, "Üzerlerine, 'Herkes için CHP, biz gelince türbana son' yazmışlar. Bunu yazan ahlaksıza sesleniyorum, terbiyesize sesleniyorum, bunu yazan namussuza sesleniyorum, bunlar sahtekar, bunlar yalancı, bunlar bırak Müslüman olmayı, bunlar insan bile değil. Bu broşürlerin benimle ve CHP ile hiçbir ilgisi yoktur, bunlar paçavradır." diye konuştu.

Başörtüsü gibi bir sorunları olmadığını vurgulayan İnce, "Benim cumhurbaşkanlığımda istediğin yerde başörtünü tak, ister evinde, ister sokakta, ister devlet dairesinde tak, korkmadan tak. Böyle bir derdimiz yok." dedi.

"Ankara'yı kimse cezalandıramaz"

Dünyada Ankara gibi başka bir başkent olmadığını kaydeden İnce, Ankara'dan yurt dışına THY ile değil, AnadoluJet'le gidildiğini aktardı.

Muharrem İnce, "Benim cumhurbaşkanlığımda başkent Ankara'yı kimse cezalandıramaz, Ankara'ya THY çalışacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni sistemde devletin yönetim şemasını açıkladığını bildiren İnce, alandaki ekrandan söz konusu şemayı gösterdi.

İnce, "Şurada cumhurbaşkanı güneş, etrafında da yalakaları, uyduları. Dünyada böyle bir devlet yönetimi yok. Dünyada böyle bir şirket yönetimi yok, dünyada böyle bir organizasyon şeması yok. Bu, hastalıklı bir yapıdır, tek adam dayatmasıdır. Bu tek akılla Türkiye'yi yöneteceğim demektir. Emin olun ne yaptığını bilmiyor. Yanındakileri değiştirdi, olmadı, bakanlarını değiştirdi olmadı, Çankaya Köşkü'ne değiştirdi olmadı, sen değiştiğin zaman her şey değişecek." diye konuştu.

"Türkiye'de yangın var"

"Türkiye'de yangın var, o, 'İtfaiye teşkilatını değiştireceğim' diyor." ifadesini kullanan İnce, seçilmesi durumunda önce yangını söndüreceğini belirtti.

Muharrem İnce, şöyle devam etti:

"Buradan 81 milyona söz veriyorum, Ankara'da kamu görevlileri hiçbir şekilde tedirgin olmayın, seçimi ben kazanacağım, devlet de tıkır tıkır işleyecek, hiç merak etmeyin. Layıkıya o göreve gelenler, sağcısı, solcusu... Ben bu işlerle ilgilenmiyorum, ilgilendiğim tek şey 'siz o işi biliyor musunuz, bilmiyor musunuz.' Şu andaki mevcut yönetime ilavelerim olacak. Girişimciliği ilave edeceğim, Sanayi ve Girişimcilik Bakanlığı kuracağım, esnafı ilave edeceğim, Ticaret ve Esnaf Bakanlığı kuracağım."

Son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisi arasında bir köprü polemiği bulunduğuna işaret eden İnce, "Demirel'in yaptığı köpründen gidiş geliş 11 lira. Erdoğan'ınkinden gidiş 114, geliş 114 lira. Demirel'in yaptığı bayramda bedava, Erdoğan'ınki parayla. Dün bana diyor ki 'Paran varsa geç, ne konuşuyorsun.' Sayın Erdoğan, ben milletvekiliyim, benim param var, ben geçerim de kamyoncu nasıl geçecek, benim derdim kamyoncu, o nasıl geçecek? 'Parası olan geçsin' diyor. Yakında şunu derse şaşırmayın, 'Parası olan hastalansın.' Hatta 'Parası olan yaşasın' derse şaşırmayın. Bu kafadaki bir adamdan kurtulmamız lazım. Millet Bahçesi yapıyormuş, mübarek sen dünyanın en büyük milet bahçesinden biri olan Atatürk Orman Çiftliği'ne saray yaptın, ne Millet Bahçesi." açıklamasında bulundu.

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "yerli ve milli" olmaktan söz ettiğini ancak bununla alakası olmadığını savundu.

İnce, "Mesela 1699'dan 1922'ye kadar 223 sene Osmanlı hep toprak kaybetti, Osmanlı 223 sene kaybetti, 1923'te Mustafa Kemal Paşa ilk kez toprak kazandı. Cumhuriyet döneminde ilk kez toprak kaybettik, Erdoğan, Süleyman Şah Türbesi'ni kaybetti, Erdoğan, Türkiye'yi Washington'dan, Brüksel'den yönetiyor, ben Ankara'dan yöneteceğim." dedi.

"Bu seçimde kimse kaybetmeyecek"

Bu seçimde kimsenin kaybetmeyeceğini belirten İnce, şunları söyledi:

"Solcular, muhafazakarlar kaybetmeyecek. Kürtler, Aleviler, başı kapalılar, başı açıklar kaybetmeyecek. Kadınlar, erkekler kaybetmeyecek, gençler kaybetmeyecek. Annelere sesleniyorum, çocuklarınıza iyi eğitim vereceğiz, onlara yabancı dil öğreteceğiz, yurt dışına gönderip tecrübelerini artıracağız. Topraklarımızdan bereket fışkıracak. Okullarımız nitelikli-niteliksiz diye ikiye ayrılmayacak. İşsizliği yüzde 5'in altına düşüreceğiz, bütün bunları yapabilmek için bir yorgun adama değil, bir taze kana ihtiyaç var."

Muharrem İnce, 2003'te Başbakan seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık milletvekilleri lojmanlarda oturmayacak, halkın arasında oturacak" dediğini, kendilerinin de bundan umutlandığını aktardı.

İnce, "Bütün millet alkışladık, gitti Subayevleri'nde oturdu, milletvekilleri lojmanlarını da kapattı. 'İyi, güzel' dedik, sonra bir baktık Çankaya Köşkü'nü de beğenmedi, bin 150 odalı saray yaptırdı. İstanbul'da 5 saray, Marmaris'te 300 odalı saray yaptırdı. Sarayperest. Ankara'dan açıklıyorum, Allah'ın izni milletin isteği ile cumhurbaşkanı olduğumda Marmaris'teki yazlık sarayı engellilere vereceğim. Bu artık halkın adamı değil, o artık kibirli biri." değerlendirmesinde bulundu.

Muharrem İnce , Erdoğan'ın artık "yorgun, heyecansız ve insanlara tepeden bakan" biri olduğunu iddia ederek, bugünlerde bazı yardımları kaldıracağı yönünde dedikodular yapıldığını aktardı.

İnce, doğum yardımı, gebelik yardımı, dul maaşı, şartlı eğitim yardımı, kaymakamlık bursu, yoksullara kira yardımı, engelli bakım yardımı, fakir muhtaç yardımı gibi yardımların kaldırılmasının söz konusu olmayacağını vurgulayarak, "81 milyonun huzurunda söz veriyorum, bu yardımlara asla dokunulmayacak. Temmuz'un sonuna kadar bunların tamamına 100'er lira zam yapılacak." dedi.

'100 gün içinde Olağanüstü hali kaldıracağım'

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 100 gün içinde Olağanüstü hali (OHAL) kaldıracağını belirten Muharrem İnce, Merkez Bankasının 100 gün içinde bağımsız hale geleceğini, terörle mücadele, PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi örgütlerle mücadelenin amansız şekilde sürdürüleceğini vurguladı.



İnce, "2002'de Erdoğan iktidara geldiğinde Türkiye, Dünya Kupası'nda üçüncüydü. Bugün Dünya Kupası'nda oynayamıyor, spora siyaseti soktu, siyasallaştırdı. Kulüplerin içişlerine karıştı. Passolig'i getirdi. Buradan söz veriyorum, Passolig'i hemen kaldıracağız." diye konuştu.



100 gün içinde Suriye'ye büyükelçi atayacaklarını anlatan İnce, "Bölgede barış politikası uygulayarak 4 milyon Suriyeliyi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz. 100 gün içinde tarafsız, bağımsız, etkin bir yargı için en hızlı düzenlemeleri yapacağız. Söz veriyorum, hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek." ifadelerini kullandı.



Askeri okulların, "FETÖ'cü var." gerekçesiyle kapatıldığını bildiren İnce, konuşmasına şöyle devam etti:



"Peki, Türkiye'deki hakimlerin üçte biri FETÖ'cü, o zaman hukuk fakültelerini de mi kapatacağız? Sizin huzurunuzda söz veriyorum, başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere o askeri okulları açacağız. Polislere, öğretmenlere, hemşirelere, din görevlilerine 3600 ek göstergeyi vereceğiz. Ekonomiyi düzenleyen kurulları bağımsız hale getireceğiz. Cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak tanımlayacağız. Kamuda yükselmenin, objektif ölçülerini koyacağız. Seçilir seçilmez 100 gün içinde Avrupa Birliği'nin başkentlerini turlayacağım. Avrupa Birliği hedefimiz öncelikli hedefimiz haline gelecek. Böldükleri üniversiteler var, hangi üniversiteyi bölmüşse o üniversiteyi yeniden birleştireceğiz. Okullar için zorunlu bağış asla alınamayacak. İlkokuldan doktoraya kadar Türkiye'de hiçbir sınav ücreti alınmayacak, bütün sınavlar ücretsiz olacak. Üniversite öğrencileri, 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 lira gençlik bursu, 500 lira Cumhuriyet bursu, karşılıksız olarak alacaksınız."

"Öğretmenlere 24 Kasım'da bir maaş ikramiye vereceğiz"

Öğretmenlerin, çocukların eğitiminde önemli rolü bulunduğunu kaydeden İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Öğretmen olduğum için değil, çocuklarımızı öğretmenlere emanet ettiğimiz için her 24 Kasım'da öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceğiz. Mülakatı kaldıracağız, mülakat olmayacak. Mülakat varsa torpil oluyor. Eğer bazı mesleklerde zorunlu mülakat oluyorsa onu da video kaydına alacağız. Mazot, çiftçiye 3 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. Emeklilere verdikleri bin lira, o doğru değil, emeklilere bizim dönemimizde Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bir asgari ücret vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu 100 gün içinde çözeceğiz."



Çocuk bezinden, yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) alındığına işaret eden Muharrem İnce, çocuk bezindeki KDV'yi indireceğini belirtti.

"İnce gelirse üretim artar, faiz düşer"

Pazar günü yapılacak seçimde iki seçenek olduğunu anlatan İnce, şu görüşlerini paylaştı:



"Erdoğan gelirse ne olur, İnce gelirse ne olur? Anlatıyorum, Erdoğan gelirse piyasalarda panik artar, faizler yükselir, dolar yükselir, beton ekonomisi devam eder. Erdoğan gelirse, Suriyeliler gelmeye devam eder, zevk, şatafat, debdebe devlette devam eder. Erdoğan gelirse, telefonların dinlenmeye devam eder, korku düzeni devam eder. Erdoğan gelirse, kindar nesiller yetiştirir. Şimdi öbür tarafa bakalım, İnce gelirse üretim artar, faiz düşer, dolar düşer, kardeş nesiller yetişir. Suriyeliler evine döner, beyin göçü durur, bağımsız mahkemeler gelir, mutfak nefes alır. Üzüldüğüm bir şey var, soğan doları geçmiş halen 'Ustayım' diyor."

"7 kilo verdim, bütün pantolonlar düşüyor"

Yeni döneme işaret eden Muharrem İnce, "Ben başlarken, bu iş ikinci tura kalır demiştim, vazgeçtim, pazar günü hallediyoruz. Yalnız (25 Haziran) Pazartesi sabahı bir işim daha çıktı. Pazartesi sabahı terziye uğramam lazım, 7 kilo verdim, bütün pantolonlar düşüyor. Bir iş daha çıktı bana. Pazar günü bu işi halledeceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın, ben buna inanıyorum." diye konuştu.



"Kalite, huzur, barış, marka, tasarım, teknoloji"nin, yeni dönemde en fazla duyulacak sözcükler olacağını anlatan İnce, "Hemen barışacağız. Ekonomik olarak büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz." dedi.



İnce, Denizli, Bursa ve İstanbul'da moda tasarım akademisi kuracaklarını bildirdi.

Mitinge gelin ve damat sürprizi

Bu sırada miting alanında kendisine seslenen gelin ve damadı gören Muharrem İnce, çifti platformun ön tarafına çağırdı.



Kurtuluş ve Başak çiftinin, bu akşam Ankara'da düğünleri olacağını öğrenen İnce, kendisinin İstanbul'a gitmesi gerektiğini belirtti. Damadın, "Size destek vermeye geldik." demesi üzerine İnce, "Beni nasıl mutlu ettiniz, Allah da sizi mutlu etsin, bir yastıkta kocayın. Mitingime bebekler, engelli kardeşlerim, hastalar, serum takılı olanlar geldi ama gelinle damat ilk kez geldi. Çok sağolun." diye konuştu.



Görevlilerden, gelin ve damadın telefon numaralarını almalarını isteyen İnce, cumhurbaşkanı olduğunda çiftin evine kahve içmeye gideceğini ifade etti.

"Gençler, çağa ayak uydurun"

Gençlere seslenen İnce, "Gençler, çağa ayak uydurun. Ben meydanlarda uzay, nanoteknoloji diyorum, Ay'dan ve Mars'tan maden toplanacak diyorum. Önümüzdeki yıllarda 16 yeni meslek çıkacak diyorum, o da geliyor meydanlara diyor ki 'Kıraathane açacağım, bedava kek var.' diyor. Gündüz keki yedin de akşam yemeği nerede yiyeceksin? O 'Kıraathane açacağım.' diyor, ben fabrika açacağım. O size kemer sıktırıyor, ben devlete kemer sıktıracağım." değerlendirmesini yaptı.



"Yeni dönemde, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında ilkemiz şu olacak, kimseyi ayırmayacağız, kayırmayacağız, devletin parasını savurmayacağız." diyen İnce, "halkını, hakkını ve haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağını" bildirdi.



"Haddini bilmeyene haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağını" ifade eden İnce, şunları söyledi:



"Her yasama yılının başında üç hesap vereceğim, bir, o yıllık icraatımın hesabını vereceğim. İki, cumhurbaşkanı olarak yaptığım harcamaların hesabını vereceğim. Üç, kişisel paramın hesabını vereceğim hepinize. Yine okulda bilim, camide ibadet, kışlada görev ve liyakat olacak. Camiye, okula ve kışlaya siyaset asla girmeyecek."