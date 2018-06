CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Merkez Bankasının para politikasına müdahale etmeyeceğiz

GAZİANTEP (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, göreve geldiğinde Suriye'nin başkenti Şam'a büyükelçi atayacağını bildirdi.

İnce, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki mitinginde, 43 gündür seçim çalışması yürüttüğünü ve 99. mitingini Gaziantep'te yaptığını söyledi.

Bu süre zarfında daha kalabalık mitingler gerçekleştirdiğini ancak bugünkü coşkunun farklı olduğunu anlatan İnce, "Milletin isteğiyle bu iş tamam. İlk kez bir seçimin kaybedeni olmayacak. Herkes kazanacak. Ülkücü, AK Parti'li, İYİ Parti'li, CHP'li, sağcı, solcu kazanacak. Hepsi kazanacak." diye konuştu.

Göreve geldikten sonra 48 saat içinde OHAL'i kaldıracaklarını vadeden İnce, "Merkez Bankasının para politikasına müdahale etmeyeceğiz, dış politika barışçıl olacak, Suriye'de Şam'a büyükelçi atayacağım. Suriyeliler güle oynaya memleketine gidecek. Yönümüz AB olacak. AB'nin saygın bir üyesi olacağız. Türkiye'yi her türlü vesayetten kurtaracağız. Demokrasi Meydanı'nda söylüyorum, Türkiye'de demokrasi olacak, hukuk olacak, bağımsız mahkemeler olacak." ifadelerini kullandı.

"İnce kısmı başlıyor"

Kendisinin cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye'de ayrımcılığın olmayacağını, birbirini kucaklayan bir ülkenin olacağını belirten İnce, şöyle konuştu:

"Önce barışacağız, hem de hemen. Millete yalan söylemeden, herkesin gözünün önünde kimseyi kandırmadan, sanayimizin atıl kalan 25'ini harekete geçireceğiz. Meralarımızı, tarım alanlarımızı değerlendireceğiz. Yatırımcıların önünü açıp KOBİ'leri destekleyeceğiz. Siyaset biliyorsunuz uzun ince bir yoldur. Uzun kısmı bitti, ince kısmı başlıyor. Türkiye nefes alacak. Barışacak, büyüyecek ve adil bölüşeceğiz."

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun mitinginde 30 yıl önce yazdığı bir şiir kitabından mısralar okuduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim adım Recep değil, benim adım Muharrem. Ben onun gibi kıvıramam. Ne diyorsam o. Yazdığımın arkasındayım. Ben o kitabın geliriyle okuduğum ilkokula laboratuvar yaptırdım. Erdoğan benim şiir kitabımla uğraşacağına sana bir alışveriş listesi vereyim onu oku. Ne dediğimi sen anladın. Sana dedim, her kuşun eti yenmez. Ben fabrika, bereketli topraklar, bacası tüten fabrika, aş, iş, her mahalleye kreş diyorum, o tutturmuş her mahalleye kıraathane diyor. Diyanet İşleri Başkanı da kıraathane övgüsü yapıyor. Memleketin haline bak. Danıştay üyesi aleyhimde twit atıyor. Hakim milletvekili adayıyla esnaf ziyareti yapıyor. Ey Diyanet İşleri Başkanı yapma bunu, yanlış yapıyorsun, ortada bir seçim var. Sen en üstteki din adamısın. Dinimize zarar veriyorsun, yazık günahtır bu işe karışma. Ayıp."

Cami tartışmalarına da değinen İnce, şunları kaydetti:

"Seçim yaklaşınca camiden çıkmadığımı söylüyor. Bak ben senin gibi yalancı değilim. 5 vakit namaz kılmıyorum, Allah affetsin. Ama 15 yaşından beri cumaya gidiyorum. Ben böyle öğrendim, böyle yaşıyorum, böyle mutluyum. Seçim yaklaşınca gidenlerden değilim. Seçimden önce Muharrem İnce'nin camide fotoğrafı var mı diyor. Biz camiye fotoğraf çektirmek için değil ibadete gidiyoruz. Bakın pazar günü seçim var, herhalde önümüzdeki cuma da beni camide görürse herhalde 'gelme' diyecek. Sen nasıl Müslümansın; yalan, kul hakkı sende. Sana mı kaldı bu işler? Ayıp, insan böyle bir laf eder mi?"

"Boynuz kulağı geçer"

Konuşması sırasında bazı videolar izletip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren İnce, "Kendisine usta diyor, madem ben de çırağım, boynuz kulağı geçer. İstediğin televizyon kanalında karşıma çık. Seninle ekonomiyi tartışacağım. Yanlış Suriye politikanı tartışacağım. İşe başlarken Allah var; ikinci tura kalır, sonra hesaplaşırız diyordum. Bugün aynı noktada değilim. Birinci turda bitireceğim." ifadelerini kullandı.

Farklı siyasi partiye gönül vermişlere ve annelere seslenen İnce, göreve geldiğinde çocukların hepsini iyi eğiteceklerini söyledi. İnce matematik öğretip onların iyi doktor, mühendis olmasını sağlayacaklarını, iyi spor yapan, olimpiyatlarda madalyalar kazanan ve marka üreten çocuklar geliştireceklerini sözlerini belirtti.

Göreve geldiğinde hiçbir üniversite öğrencisini FETÖ benzeri yapılara teslim etmeyip 2 yıl içinde yurt sorununu çözeceklerini ve işsizliği yüzde 5'in altına düşüreceklerini aktaran İnce, tüm bunları yaparak Türkiye'yi en gelişmiş 10 ülke arasına sokacaklarını söyledi.

İnce, göreve gelmesi halinde piyasalara güven geleceğini savunarak, şunları kaydetti:

"Erdoğan kazanırsa dolar 8-10 lira olur. Ben kazanırsam dolar düşer, Türkiye'ye demokrasi gelir. Piyasaya güven gelir. Gaziantep buna hazır mı? Gaziantep büyük bir değişime, huzur projesine, kucaklaşmaya, refah toplumuna hazır. Hep birlikte kavuşacağız. Bir baba evlatları arasında ayrım yapar mı? Bir cumhurbaşkanı da yapmaz. İmam hatipliler de fen liseliler de sağcılar da solcular da başı açıklar da kapalılar da Türkler de Kürtler de benim çocuklarım. Alevi çocukları da Sünni çocukları da benim çocuklarım. Başka inanç topluluklarından olanlar da benim çocuklarım."

Muhabir: Kerem Kocalar