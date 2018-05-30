CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk işinin milletvekili sayısını düşürmek olacağını belirterek, "Bu memlekete yazık günah değil mi? 600 milletvekiline 80 milyon kişi bakamaz. Biz ABD'den daha mı büyüğüz, daha mı zenginiz? Hayır. Önce buradan başlayacağız, merak etmeyin." dedi.

İnce, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ABD nüfusunun 300 milyon, Türkiye'nin ise 80 milyon olduğunu belirterek, Türkiye'deki milletvekili sayısının ABD'nin 1,5 katı olduğuna işaret etti.

"Bu memlekete yazık günah değil mi? 600 milletvekiline 80 milyon kişi bakamaz." diyen İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk işimiz bu milletvekili sayısını indirmek olacak. Biz ABD'den daha mı büyüğüz, daha mı zenginiz? Hayır. Önce buradan başlayacağız, merak etmeyin. Kırıkkale bir Cumhuriyet kenti. Tıpkı İskenderun, Ereğli, Karabük gibi ama son yıllarda sürekli kaybeden oluyorsunuz. Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna bakın. 17 bin kişiden kaça düşmüş, 2 bin kişiye düşmüş. Taşeronların hakkı verilmemiş. Sürekli kaybediyorsunuz, yoksullaşıyorsunuz."

- Emeklilere ikramiye

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye vereceklerini hatırlatan İnce, "Hükümet de 1000'er lira verdi, yetmez ama kabul. Ama doğrusu bu değil. Doğrusu şu; o bin lira 2-3 sene sonra enflasyonda erir. Bir de hükümetlerin tercihine bırakılmamalı, yani kanunu olmalıdır kanunu." diye konuştu.

Muharrem İnce, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Size sözüm olsun emekli arkadaşlarım Ramazan ve Kurban bayramlarında asgari ücret kaç paraysa bir asgari ücret alacak. Yani bugün olsa bin 600 lira alacaktı. Bunu bu şekilde yapacağız, bunun başka yolu yok. Gençler, üniversite öğrencileri sizleri görünce umudum artıyor, tazeleniyor, yeşeriyor. 19 Mayıs'ta 500 lira gençlik bursu, 29 Ekim'de 500 lira cumhuriyet bursu, o parayı size Muharrem İnce vermeyecek, CHP de vermeyecek, yani devlet şimdi fakir fukaraya yardım yaptığında Cumhurbaşkanı Erdoğan cebinden mi veriyor parayı, AK Parti mi veriyor, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında da o parayı İnce vermeyecek, Türkiye Cumhuriyeti yani devlet verecek."

Türkiye'yi barıştıracaklarını vurgulayan İnce, ekonomik olarak Türkiye'nin büyüyeceğini belirtti.

- Merkel'in, Erdoğan'ı daveti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası Berlin'e davet ettiğine değinen İnce, şunları söyledi:

"Merkel, 'Erdoğan, seçimden sonra Almanya'ya gelsin' demiş. Sayın Merkel, önce ben 81 milyonda birliği sağlayacağım, sonra size de sıra gelecek. Senin haddine mi düşmüş. Türkiye'de demokrasiyi, seçimin sonucunu beklemeden o nezaketsizliği niye yapıyorsun. Sen kimsin? Benim ülkemde bir seçim var. Kimin seçileceğini nereden biliyorsun. Ne ortaklığınız var da onu ön plana çıkartmaya çalışıyorsun, onun seçilmesinden karın mı var? Sen ne zannediyorsun kendini. Almanya'nın uşağı mıyız biz? Biz bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Kimsin sen? Bu ne utanmazlık. Türkiye'de seçim var. Türkiye'de seçimde kimin cumhurbaşkanı olacağını sen biliyor musun? Herkes haddini bilecek."

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimin Türkiye'nin iç meselesi olduğunu vurgulayarak, "Almanya'nın haddine mi düşmüş. Önce içeride birlik, sonra onlara da sıra gelecek. Mesela Türkiye tek yumruk olsa Fransa kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e laf edebilir mi? Edemez. Ettirmeyeceğiz merak etmeyin." dedi.