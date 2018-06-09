CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Gelişme fabrikayla olur, yatırımla olur

KOCAELİ (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmit'teki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'de meraların, tarım alanlarının, denizlerin, sanayinin dörtte birinin ve genç nüfusun atıl olduğunu söyledi.

Bir takım faaliyeti olan sanayileşmenin içinde akıl, bilgi ve teknik organizasyon olduğunu dile getiren İnce, Türkiye'deki sanayide bir kalitesizlik bulunduğunu ve ilk işlerinin sanayideki kalitesizliği aşmak olacağını kaydetti.

Gelişmiş ülkelerin Türkiye'nin bugünkü kişi başı milli gelirini 1950'lerde yakaladığını aktaran İnce, "Biz 2018'de bile 10 bin dolarda değiliz. 453 milyar dolar borcumuz var, bunun 323 milyar dolarını Recep Erdoğan yaptı. Son 15 yılda üretim yerine ne yazık ki ithalatı seçtik, sanayiyi terk ettik, sanayicileri inşaatçı yaptık, düşük teknolojide kaldık. Sanayide yatırımımız yüzde 35'i düşük teknoloji, ne yazık ki yüzde 1'i yüksek teknolojidir." diye konuştu.

İnce, "Sanayileşme, gelişme inşaatla değil fabrikayla olur, yatırımla olur. Türkiye'nin bu noktadan çıkışı sanayileşmeyle olacaktır. Bunu mutlaka başaracağız." ifadelerini kullandı.

"Kalkınma Bankası girişimcileri destekleyecek"

Muharrem İnce, Türkiye'de sanayideki katma değerin şu anda yüzde 3,5'lar düzeyinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yüzde 15'in altında olursa zenginleşemeyiz. Yüzde 3,5'tan bir an önce yüzde 15'e çıkmak zorundayız. Benim cumhurbaşkanlığımda Halkbank yandaşlara kredi veren bir banka olmayacak, KOBİ'lere kredi verecek. Eximbank 6 ay vadeyle kredi veriyor, kredilerin vadelerini uzatacağız. Kalkınma Bankası Türkiye'de ilk kez girişimcileri destekleyecek. Ziraat Bankası medya patronlarına kredi vermeyecek, tarımda faaliyet gösterenlere verecek."

Kocaeli'de çok sayıda kamyoncu olduğuna işaret eden İnce, "Bu garibanı kamyon içlerinde yatarak, direksiyon sallayarak büyütmüş bir kamyoncunun çocuğu olarak kamyoncuların bütün sorunlarını çözeceğim. Emeklilikte yaşa takılanlar, 18 yaşında prim ödemeye başlamış, 30 sene ödemiş, görevini yapmış, sırada devlet görevini yapacak. Onların sorununu hemen çözeceğiz. Kocaeli gibi bir sanayi kentinde, emeğin başkentinde size sözüm Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde 48 saat içinde olağanüstü hali kaldıracağız." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından emekli bir öğretmen İnce'ye üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi olan Hereke halısı, Hodri Meydan Taraftar Grubu temsilcisi de Kocaelispor forması hediye etti.

Muhabir: Şahin Oktay