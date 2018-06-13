CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Fındık 15 lira olacak

ORDU (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhuriyet Meydanındaki halka hitabında, seçim kampanyasının 39'uncu gününde 99'uncu mitingini yaptığını söyledi.

Teknolojinin ilerlediğini ve arabaların yakında sürücüsüz olacağını ifade eden İnce, "Mesela ayda, Mars'ta maden arayacaklar, yeni anlaşmalar olacak devletler arasında. Gelecek diyorum, gelecek… Ben gelecek diyorum arkadaş 'kıraathane' diyor. Neymiş projesi? 3 projesi var, bir park yapacakmış, iki stat yapacakmış, üç kıraathane açacakmış." diye konuştu.

Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Yani diyor ki 'gençler siz işsizsiniz, işsiz kalmaya devam edeceksiniz ama siz kek yemek için bir kıraathaneye gelin' diyor. Çay beleş, gündüz keki yedi, akşam yemek nerede? Ama dün kekin yanına çorba da ilave etti. Peki bu kadar geldi, kaç kere bu Ordu'da miting yaptı? 18'inde yine gelecek. Size bir kez olsun fındık dedi mi? Emin olun bu sefer diyecek. Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda fındık 15 lira olacak. Dünyadaki fındığın yüzde 75'ini biz üretiyoruz ama fiyatını biz belirleyemiyoruz. Borsası başka yerde. Böyle bir şey olamaz. Yani dünyaya fındığın yüzde 75'ini ver ama başkaları söz sahibi olsun. Buraya gelip bir kez olsun 'fındık' diyemedi. 8 milyon insan bu işten ekmek yiyor, bunu bir kez olsun konuşamadın. Ama emin ol ince hastalık nedeniyle bu sefer diyecek."

Muhabir: Gültekin Yetgin

