CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Çocuklara Türkçeyi ve evinde konuştuğu dili öğreteceğiz

TUNCELİ (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tunceli'deki Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) giremediği tek ilin Tunceli olduğunu belirterek, Tunceli'ye FETÖ'nün neden giremediğini burada bir kez daha anladığını söyledi.

"Türkiye özgür olacak, Munzur özgür akacak." diyen İnce, "Her gittiğim yerden tekrarlıyorum. Şimdi siyaset uzun ince bir yol, uzun kısmı bitti, şimdi ince kısmındayız." ifadesini kullandı.

"Gel benimle televizyona çık"

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir televizyon kanalına çıkma teklifinde bulunduğunu hatırlatarak, bu teklifini birçok kez tekrarladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine bu konuyla ilgili dün cevap verdiğini anımsatan İnce, şunları söyledi:

"Bana tenezzül etti dedi ki seninle televizyon kanalına çıkarsam bana reyting yaptırırmış. Ben de çocuklara 'ben CNN, Haber Türk'e çıktım, Erdoğan da çıktı, şu reytingleri bir kontrol edin' dedim. Reytinglerde Erdoğan'ın 11, benimki 44. Dedim ki bir de hava durumu mu fazla izlenmiş, Erdoğan mı, baktım benim 4'te 1'im kadar izlenmiş, hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş. Tunceli'de rakibime sesleniyorum; bak reytingi sana ben katarım, benim 4'te 1'im kadar izlenmişsin, hava durumu kadar izlenmemişsin. Gel televizyona çık da havan olsun biraz. Gel korkma, sen dünya lideri değil misin, nasıl bir dünya lideri bu, bir dünya lideriysen ne diye korkuyorsun ben adam yemem ya korkma gel. Gel sana Türkiye'de ekonominin ne olduğunu, ne yapacağımızı anlatalım."

Tunceli'nin okuma yazma oranının yüksek olduğunu belirten İnce, "Bakın siz TEOG birincisisiniz, TEOG birincisi... Ben de bir fizik öğretmeni olarak meydanlarda dindar ve kindar nesil isteyene dedim ki 'bak yanlış yapıyorsun, meydanlarda kuantum, gen teknolojisi, uzay madenciliği, sürücüsüz arabalar' dedim ve 'Ay'dan Mars'tan maden çıkarılacak' dedim." ifadelerini kullandı.

Gençlere son teknolojik imkanları sunmayı vadeden İnce, "Dünya böyle bir büyük değişim yaşarken Türkiye'de kitap özeti okuyan bir adam, bu ülkeyi sağlığa kavuşturamaz, geleceğe yönelik işler yapacağız. Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz dedik. Bir, resmi dil Türkçeyi öğreteceğiz, iki evinde konuştuğu dili öğreteceğiz, anasıyla konuştuğu dili öğreteceğiz. Kürtçeyse Kürtçe, Arapçaysa, Arapça, hangisiyse... Birincisi, resmi dil, ikincisi evinde konuştuğu dil, üçüncüsü uluslararası dil öğreteceğiz." diye konuştu.

"İstemeyene din dersi vermeyeceğiz"

İnce, çocukları dünya vatandaşı yapacaklarını ifade ederek, Trabzon'da ne konuştuysa Diyarbakır ve Tunceli'de de onu konuştuğunu anlattı.

Din eğitimi konusunda yapacaklarını sıralayan İnce, şunları kaydetti:

"Din eğitimini şöyle yapacağız; Türkiye'deki muhafazakar bir kesim var. 'Benim çocuğuma iki saat din dersi yetmez', 'ne istiyorsun' diyoruz, 'ben fıkıh kelam tefsir istiyorum' diyor, 'baş üstüne' diyeceğiz. Madem sen bunu istiyorsun, devlet de sana seçmeli olarak bu dersi verecek. Bazıları da 'ben zorunlu din dersi istemiyorum' diyor, sana da vermeyeceğiz. İsteyene istediği kadar vereceğiz, istemeyene vermeyeceğiz. Din ve dil eğitiminin de çözümü budur. İlkeli bir siyaset yapacağız, biz onlara benzemeyiz. Ben hemşehriniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday oldum, rakip oldum, çıktım yenildim. Bir daha çıktım, bir daha yenildim şimdi ama bugün cumhurbaşkanı adayıyım. İşte bizim bu hukukumuzu Erdoğan anlayamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinde aralarında geçen diyaloğu anlatan İnce, "Erdoğan'ı ziyaret ettiğimde 'Kemal bey seni harcadı, genel başkan olacaktın' dedi. Ben de 'Kemal bey birini harcadı ama beni değil, seni harcadı çünkü ben cumhurbaşkanı olacağım' dedim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan İnce, şöyle konuştu:

"Mesela ben '3600'ü (3600 ek gösterge) vereceğim' diyorum, 16 sene sonra aklı başına geliyor, 3600... Ben '48 saat içinde olağanüstü hali kaldıracağım' diyorum, aklı başına geldi, 'olağanüstü hali kaldıracağım' diyor. Bayramda İstanbul'a gidecek olan var mı? İstanbul'a gittin şimdi, Demirel'in yaptığı köprüden ücretsiz geçiyorsun, Erdoğan'ın yaptığı köprüden parayla geçiyorsun. Bayramdan sonra ikisi de parayla ama Demirel'in yaptığı köprüden gidiş geliş 11 liraya, Erdoğan'ın yaptırdığı köprüden 114'e gidiyorsun, 114'e geliyorsun. Yani Demirel'in yaptığı köprü 11 lira, Erdoğan'ın yaptırdığı köprü 228 lira. Dün aklı başına geldi Erdoğan diyor ki Kurban Bayramı'nda bizimkini de ücretsiz yaparız."

"Bu seçim iki zihniyetin seçimi olacak"

İnce, 4. köprüyü kendisinin yapacağını söylediğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "4. köprüyü nereye yapacaksın, açıkla" dediğini aktardı.



"Erdoğan, bak ben Edirne'den, Tunceli'ye gönül köprüsü kurdum. Dünyanın en büyük köprüsü bu." diyen İnce, şunları kaydetti:



"Ben diyorum ki hak, hukuk, adalet, Erdoğan diyor 'çay, kek oralet'. Yani 16 yılın sonunda bulduğu projeye bak. Ben diyorum ki her mahalleye bir kreş açalım, her mahallede bir kreş olsun, çocuklar kreşe, kadınlar işe gitsin. O diyor ki her mahallede bir kıraathane olsun ama emin olun ince hastalık kokusu menüyü bile değiştirdi. Çayla kek vardı, sonra kekin yanına çorba ilave etti, sonra Eskişehir'e gitti Tatar böreği ilave etti. Arnavut ciğeri, İzmir köfte, menü zenginleşiyor. Gündüz keki verdin bedavadan akşam yemek ne olacak?"

"Ülkeyi Ankara'dan yöneteceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Bay Muharrem" dediğini anımsatan İnce, Erdoğan'ın bu şekilde hitap ederek kendisini seçkinci ve elitist yere koymaya çalıştığını söyledi.



Kendisinin köy çocuğu olduğuna dikkati çeken İnce, "Ben köy çocuğuyum, saraylı olan sensin. Sen de bir zamanlar benim gibiydin." dedi.



"Sende yerli ve milli olan hiçbir şey kalmadı artık." diyen İnce, "Sen bu ülkeyi Brüksel'den, Washington'dan yönetiyorsun. Ben Ankara'dan yöneteceğim Ankara'dan." ifadesini kullandı.

"Öğrencileri FETÖ benzeri yapılara teslim etmeyeceğiz"

İnce, 24 Haziran'da olağanüstü hali kaldıracaklarını belirterek, kamuda yükselmenin en güzel ve en adil koşullarını ortaya koyacaklarını anlattı.



Muharrem İnce, konuşmasına şöyle devam etti:



"Üniversite öğrencileri, iki yıl içinde bütün yurtları bitirip sizleri FETÖ benzeri yapılara teslim etmeyeceğiz, söz. Her türlü ayrımcılığı bitireceğiz. Başı kapalı, açık, kadın, erkek yok böyle ayrımcılık, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Demokrasimizi güçlendireceğiz, cumhurbaşkanı aleyhine tweet atamayan bir gençlikten hayır gelmez bu memlekete. Beni eleştirecek, o televizyonlara yandaş gazetecilerle çıkmayacağım. Üniversite öğrencileriyle milletin önünde tartışacağım. Bankaları yeniden yapılandıracağız. Ziraat Bankası bir milyar dolar krediyi medya patronuna vermeyecek, çiftçiye verecek. Emekliler, en düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaşı arasında 8-9 kat fark var. Böyle bir adaletsiz ülkede barış, kardeşlik olmaz."



"Şu ana kadar hep vatandaş kemer sıktı, benim cumhurbaşkanlığımda vatandaş değil, devlet kemer sıkacak." diyen İnce, kendi döneminde savurganlık olmayacağını söyledi.



Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, şunları söyledi:



"Bir fizik öğretmeni olarak söylüyorum, en kısa sürede yapacağım işi söyleyeyim; kimsesiz çocuklar var yurtlarda, bu kimsesiz çocuklar 18 yaşına kadar yurtlarda barınıyor, 18 yaşını doldurduğu gün devlet bunları kapının önüne koyuyor. Bakın, Allah'ın izniyle milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda ilk çözeceğim iş bu. O anasız babasız yetişen çocukları direkt devlet kadrosuna katacağım. Hiç doğduğu yere bakmadan başı açık, kapalı demeden 18 yaşını doldurmuş bu çocuklarına 81 milyon Türkiye bakamıyorsa yazıklar olsun o devlete zaten. Bunu birlikte başaracağız."

