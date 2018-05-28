CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Ben robotun beynini yapmaya talibim

ÇANAKKALE (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, robotun beynini yapmaya talip olduğunu belirterek, "Çünkü ben matematik biliyorum, fizik biliyorum." dedi.

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda eşi Ülkü İnce ile vatandaşları selamlayan İnce, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale türküsünün sözlerine değindi.

İnce, " 'Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, ana ben gidiyom düşmana karşı' diyor. Ben de diyorum ki 'Ana ben geliyom düşmanlığa karşı, ana ben geliyom kutuplaşmaya karşı, ana ben geliyom fakirliğe karşı, yoksulluğa karşı' " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seçim beyannamesini genel başkan okudu, Cumhurbaşkanı adayı okumadı." dediğini aktaran İnce, "Aramıza fitne çıkarmaya çalışıyor. Ben cumhurbaşkanı adayı olarak manifestomu okudum. Sayın Genel Başkan seçim bildirgesini okudu. İkimiz ayrı görevlere talibiz. Ben yürütmenin başı olacağım. Bakanlar Kurulunun başı olacağım. Bakanlar Kurulunu ben atayacağım. Sayın Genel Başkan Mecliste yasamada olacak." şeklinde konuştu.

Türkiye'de üç tane boğaz köprüsü olduğunu, dördüncüsünü de kendisinin yapacağını belirten İnce, şunları söyledi:

" 'Sen kim köprü yapmak kim' diyor. Ben de ona Çanakkale'den sesleniyorum; demirden, betondan köprü yapmak ufak iş, kolay iş. Ben gönüller arasında köprü yapıyorum, gönüller arasında. 'Muharrem İnce Çanakkale Köprüsü'nü yapacak mısın?' Yapacağım. Ama önce inceleyeceğim, öyle kusura bakmasın. Demirel'in yaptığı köprüden 10 liraya geçiyoruz da Erdoğan'ın yaptığı köprüden niye 100 liraya geçiyoruz. Ben bu milletin parasını sokakta bulmadım."

Pensilvanya iddiaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akhisar mitinginde, "Benim Pensilvanya'ya giderek izin almak suretiyle AK Parti'yi kurduğumu söylersen bunu ispat etmen gerekir. Böyle bir şey de söz konusu değil." dediğini aktaran İnce, şöyle konuştu:

"Değerli Çanakkaleliler, hemşehrim birkaç gündür sürekli bana laf yetiştiriyor. Ben, '2001'de partiyi kurarken Pensilvanya'ya gidip icazet aldın mı' dedim. Bugün 'Bunu demiş, ispatlamazsan namertsin. Nerden duydun bunu?" diyor. Bakın açıklıyorum; aramızda kalsın tamam mı? Değerli hemşehrim Erdoğan, 2001'de Pensilvanya'ya gidip icazet aldığını bana söyleyen kişi beraber gittiğiniz kişi. O aradı beni, 'Beraber gittik' dedi. Şimdilik ona zarar vermek istemiyorum. Allah'ın izni, milletin isteğiyle 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı olduğumda o arkadaş da rahata ereceği için, onun da başına bir şey gelmeyeceği için o zaman ismini vereceğim. Yani çok merak ediyorsan, kiminle beraber gittiğini bir düşün. Şimdi onlardan kiminle aran bozuk onu bir düşün. Sen zaten çıkarırsın kimin söylediğini."

"En büyük beş şirket bilgi teknolojisi şirketi"

Bugün dünyadaki en büyük on şirketten beşinin bilgi teknolojisi şirketi olduğunu anlatan İnce, "Yani dünya bir başka yere evriliyor. Yani olay şu; burada bir otomobil fabrikası var. Bunun tamponunu yapıyor, kaportasını yapıyor, lastiğini yapıyor. Bir de otomobili yapan robot var. Bir de robotun yazılımını yapan, robotun beynini yapan var. Şimdi size soruyorum; lastiğini yapan, kaportasını yapan mı güçlüdür, robotu yapan mı güçlüdür, robotun beynini yapan mı güçlüdür? Erdoğan kaportasına talip, ben robotun beynini yapmaya talibim. Neden, çünkü ben matematik biliyorum, fizik biliyorum." dedi.

İnce, konuşmasının ardından katılımcılardan Çanakkale şehitleri için fatiha okuyup dua etmelerini istedi.

Muharrem İnce, ardından sahneye çıkarak kendisine sarılan 103 yaşındaki Kore gazisi Cimşir Kılavuz ile fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlara kırmızı karanfil atan İnce, dört beyaz güvercin uçurdu.

Muhabir: Burak Akay