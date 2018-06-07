CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Ben 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım

BURDUR (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Isparta'daki mitingin ardından, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in İslamköy'de yapımı süren anıt mezarını ziyaret etti. Mezara çiçek bırakarak dua eden İnce, İslamköy'deki Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'ni gezdi.

Daha sonra Burdur'a gelen İnce, buradaki iftar programının ardından Demokrasi ve Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Burdur'da, şeker fabrikasının satıldığını belirten İnce, "Millet kıraathanesi açacakmış. Bir de 'orada iskambil oynanmayacakmış' diyor. Sana mı soracağız iskambil oynarken. İsteyen oynar, istemeyen oynamaz." diye konuştu.

Meydan meydan gezip, aş, iş, tencerede et vaat ettiğini vurgulayan İnce, "Gelecek, uzay, iletişim, nano teknoloji, endüstri 4.0 diyorum, kuantum diyorum, uzay madenciliği diyorum. O gelmiş 'kıraathane açacağım' diyor. Bacaları tüten fabrika aç." ifadesini kullandı.

Burdur'un eskiden etin ve sütün başkenti olduğunu belirten İnce, yem fiyatlarının süt fiyatlarına eşitlendiğini, çiftçinin mazotunu alamadığını savundu.

"Camileri bayram için yıkıyoruz"

CHP'nin camileri yıkacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktaran İnce, "Evet CHP'li belediyeler camileri yıkıyor, çünkü bayram temizliği yapıyor. Camileri temizliyoruz." dedi.

İnce, şunları kaydetti:

"Muharrem İnce, 'camileri yıkacak' diyor. Niye yıkayım? İmam hatip liselerini kapatacak diyor. Niye kapatayım? İmam hatip lisesinde üç sene öğretmenlik yaptım, niye yıkayım. Ben 81 milyonun cumhurbaşkanı, hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. Sağcı solcu yok, ben, sen, o yok. Biz varız. Kürt, Türk, Alevi, Sünni yok, 81 milyon var. Kadın erkek ayrımı yok. Bunu beraber başaracağız. Bir çivi bir nalı kurtarır. Bir nal bir atı kurtarır. Bir at bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit memleketi kurtarır."

Muhabir: Ayşe Yıldız, Bilal Altıok

