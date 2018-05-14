CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: ABD'nin bu tavrı Ortadoğu'ya barış getirmez

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesindeki Yunus Emre Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslenen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kudüs'ün Müslümanların gönlünde yeri olan önemli bir şehir olduğunu söyledi.

ABD'nin Kudüs tavrının yanlış olduğunu belirten İnce, "ABD'nin bu tavrı, Ortadoğu'ya barış getirmez. Yanlış bir iş yapıyorlar. Kudüs sadece Filistin'le, İsrail'le ilgili bir yer değildir. Kudüs Müslümanlar için mübarek yerlerden birisidir. Kosova'daki Müslümanı da ilgilendirir, Ereğli'dekini de Yalova'dakini de ilgilendirir, Kırcaali'dekini de. Gönlünde yeri vardır Müslümanların. Yapılan iş yanlıştır. 1980'de Birleşmiş Milletler'in, kutsal Kudüs şehrinin 'statüsü ve karakterini değiştirme' diye kararını bir kez daha hatırlatıyorum. Daha geçtiğimiz günlerde 128 devlet, ABD'nin bu kararını kabul etmemişti, 'hayır' demişti. Bu tür davranışlarla yeni çatışma ortamlarının olması kaçınılmazdır. Bölgede yeni gerginlikleri, yeni çatışmaları doğurabilir bu." ifadelerini kullandı.

"AKP demeyeceğim AK Parti diyeceğim"

Türkiye'ye huzur ve barış ortamını getireceklerinin altını çizen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun projesi köprüymüş, benim projem huzur. Bana 'gariban' diyor, ben gariban değilim. Ben ondan çok zenginim. Ben özgürlüğüme düşkünüm. 81 milyonu seviyorum. Türk-Kürt diye ayırmam, Alevi-Sünni diye, Doğulu-Batılı diye, AK Partili-CHP'li diye ayırmam, 81 milyonu da seviyorum. Onun için benim gönlüm zengin. Bu huzuru nasıl başaracağız? Bir kere insanları seveceğiz, kimseyi ayırmayacağız. Toplum olarak barışacağız, gerginlik yok. 'AKP' demeyeceğim örneğin, 'AK Parti' diyeceğim, onları da incitmeyeceğim."

İnce, huzur ve barış ortamı için, ekonomiyi büyütmeyi, gelir dağılımı adaletsizliğini sona erdirmeyi, hukukun üstünlüğünü sağlamayı hedeflediğini anlattı.

Çiftçinin 2002'den bugüne fakirleştiğini savunan İnce, şöyle devam etti:

"Geçen sene mayısta sattığınız buğdayın tonunun, dolar üzerinden değeri 262 dolardı, bugün 243 dolar. Yani geçen sene mayıstan bu sene mayısa daha da fakirsiniz. Sattığınız buğdayın dolar bazındaki düşüşünü, 262'den 243 dolara düştüğünü hepinizin bilmesi lazım. Geçen sene mayısta mazot 4 buçuk liraydı, bu sene mayısta mazot 5,73 oldu. Buğday geçen seneden bu yana Türk lirası üzerinden yüzde 11, mazot yüzde 27 artmış."

"Genç işsizlik yüzde 20'lerde"

Çiftçinin borç içinde yaşadığını öne süren İnce, "16 senedir aynı doktora gidiyorsun, doktor iyileştiremedi. Hala o doktora gitmeye devam edersen kalp krizinden gidersin. Yapılacak iş, doktoru değiştireceksin. Gelişmiş ülkelerde enflasyon yüzde 3, Türkiye'de yüzde 11. Cari açık 53 milyar dolar. Genç işsizlik yüzde 20'lerde." diye konuştu.

İnce, cumhurbaşkanı olursa üniversite öğrencilerine 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira burs vereceklerini bildirdi.

Üniversite öğrencilerinin aldığı öğrenim kredilerinin okul bitince kesildiğini aktaran İnce, öğrenciye okul bittikten sonra, iş bulamadığı sürece 2 yıl daha kredi vermeye devam edeceklerini bildirdi.

"Öğrenci kimliğini gösteren her çocuk bütün müzelere ücretsiz girecek." ifadesini kullanan İnce, müze ziyaretlerinin eğitimin bir parçası olduğuna işaret etti.

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilirse, sözleşmeli öğretmenliği de kaldıracağını, engelli öğrencilerin tamamının eğitime dahil edileceğini, öğrencilerden sınav giriş ücreti alınmayacağını kaydetti.

Muhabir: Melike Kınacı, Kemal Önder Demirkollu